Dans une rencontre pauvre en occasions de but, le promu Troyes et Bordeaux ont fait match nul (1-1). Florian Tardieu, en reprenant un coup-franc en forme de mini-corner, a ouvert le score pour l'Estac (63) avant que l'entrant Jimmy Briand, d'une reprise de volée du gauche à l'entrée de la surface, n'égalise à l'ultime minute pour les Girondins, dirigés par l'occasion par Eric Bedouet et Jaroslav Plasil, qui ont été réduits à dix après l'expulsion d'Edson Mexer (72).

Cette opposition s'est déroulée sous les yeux de Vladimir Petkovic, nouvel entraîneur des Girondins présenté vendredi à la presse, qui a découvert depuis les tribunes du Stade de l'Aube son nouvel effectif. Avant cette ultime répétition avant la réception de Clermont dimanche prochain, l'ancien sélectionneur de la Suisse avait rencontré pour la première fois son nouvel effectif, dont plusieurs joueurs devraient quitter le club au scapulaire dans les prochains jours.

Deux joueurs de Boavista, le défenseur latéral gauche portugais Ricardo Mangas et l'attaquant polyvalent hondurien Alberth Elis, devraient rejoindre la Gironde avant la reprise du championnat. Troyes, champion de Ligue 2 la saison passée, s'apprête de son côté à redécouvrir la Ligue 1 sans aucun round d'observation avec la réception, samedi 7 août, du Paris Saint-Germain.

