Mbappé, le seul roi des buteurs et des passeurs

On ne sait toujours pas s'il sera encore là l'année prochaine. Mais s'il décide d'aller exporter ses talents ailleurs l'été prochain, Kylian Mbappé peut laisser une trace indélébile sur la L1 avant de partir. Comment ? En bouclant cet exercice avec le statut de meilleur buteur mais également de meilleur passeur de l'élite, ce qui serait une première dans l'histoire du championnat de France. A quatre journées de la fin, la star du PSG est idéalement placée, alors que le champion du monde 2018 trône pour le moment en tête des deux classements avec ses 22 réalisations (soit une de plus que Martin Terrier) et ses 14 passes décisives (Lionel Messi étant à 13).

Ces dernières saisons, d'autres se sont approchés de cette performance inédite mais s'y sont cassés les dents. Uniquement surpassé au nombre de caviars en 2015-2016 par Angel Di Maria (18 passes décisives) malgré son année monstre (38 buts et 13 passes), Zlatan Ibrahimovic avait déjà frôlé cette prouesse en 2013-14 (26 buts et 11 passes) mais le géant suédois avait alors vu James Rodriguez finir avec une petite passe de plus pour le priver de cet honneur qui aurait gonflé un peu plus son ego.

Avec Lille - la saison où il a régné sur la L1 -, Eden Hazard (20 buts, 15 passes) n'a lui non plus pas été loin de toucher ce Graal en 2011-2012. Mais il a manqué au Belge quelques buts alors qu'Olivier Giroud (21 buts avec Montpellier) et Nene (21 buts avec le PSG) sont passés par là pour ne pas lui laisser le plaisir de tout rafler. Mbappé, qui est le joueur le plus impliqué dans des buts en 2022 dans les grands championnats européens (13 buts, 6 passes), pourra-t-il y parvenir ?

Kylian Mbappé peut réaliser une performance unique cette saison en L1 Crédit: Getty Images

Payet en quête du premier "100-100"

Pour Dimitri Payet, ce n'est sûrement qu'une question de temps. Si ce n'est pas face à Lyon dimanche ou lors des trois dernières journées, le Marseillais devrait y parvenir la saison prochaine. Mais le plus tôt sera le mieux et ce serait surtout une belle manière de ponctuer cet exercice abouti aussi bien collectivement qu'individuellement. Alors, comment Dimitri Payet peut-il rentrer dans l'histoire du championnat de France ? En signant un "100-100" inédit, c’est-à-dire parvenir à inscrire plus de 100 buts en L1 tout en ayant délivré plus de 100 passes également. Pour cela, il lui manque juste un tout dernier effort.

S'il y a un débat sur le nombre exact de ses passes comme souvent avec les caviars dans le monde du football (100 pour la LFP, 111 pour Opta…), une chose est en effet actée : il a déjà dépassé la barre des 100 passes décisives en L1. Et pour atteindre le double 100, Dimitri Payet n'a plus besoin que d'un petit but. Le Marseillais, qui affiche 12 réalisations et 10 passes décisives durant cet exercice de L1, en est pour le moment à 99 buts dans l'élite tricolore. Avec une autre réalisation, il deviendrait le premier en L1 à atteindre les 100 dans ces deux domaines, depuis que les passes sont comptabilisées.

Dimitri Payet (Marseille) Crédit: Eurosport

Terrier peut remonter le temps

Martin Terrier en est l'illustration parfaite : l'attaque du Stade Rennais tourne à plein régime cette saison. Et si le club breton peut dépasser plusieurs de ses marques historiques cette saison dans l'élite (son plus grand nombre de buts marqués sur une saison, plus grand nombre de victoires…), l'ancien Lyonnais n'est pas en reste. Déjà auteur de son exercice le plus prolifique en L1 – et de loin (21 buts, il n'avait jamais fait mieux que 9) -, Terrier peut dépasser le record de buts de Stéphane Guivarc'h avec le Stade Rennais.

Le champion 1998 s'était arrêté à 22 unités en 1996-1997 avec les Rouge et Noir dans le championnat de France. Et s'il efface son illustre prédécesseur des tablettes, Terrier, qui a marqué huit buts sur ses sept dernières sorties, remonterait alors le temps pour les Bretons. Les autres meilleurs buteurs du Stade Rennais sur une saison ont en effet joué à une époque lointaine : Jean Grumellon (24 buts) et Mahi Khennane (23 buts) ont évolué dans les années 50 et Walter Vollweiler (25 buts) dans les années 30…

