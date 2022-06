C'est l'une des premières bombes du mercato estival. Et elle concerne l'OL, qui serait en passe de boucler un incroyable (et improbable) retour. Selon les informations de L'Equipe , Alexandre Lacazette va en effet faire son come-back à Lyon dans les prochaines heures. "", précise même le quotidien, qui évoque un accord total entre les dirigeants lyonnais et l'attaquant d'Arsenal, en fin de contrat fin juin.