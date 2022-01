La tendance ne s'est pas encore inversée. Mais les fans du PSG ont reçu quelques signaux plus positifs ces derniers jours sur le dossier Mbappé. Alors que Téléfoot a annoncé vendredi que le club parisien et Kylian Mbappé discutaient pour une "courte prolongation", le quotidien britannique The Telegraph, qui a sorti quelques informations sur Paris dans le passé, va dans le même sens ce samedi.

A encore croire le journal anglais en général assez fiable, Kylian Mbappé n'aurait en effet pas encore fermé la porte au PSG. Alors que la tendance des dernières semaines pousse vers une signature au Real Madrid, le champion du monde ne serait aujourd'hui pas contre l'idée de prolonger son bail dans la capitale tricolore. Bien sûr, il s'agirait comme l'a glissé Téléfoot d'un deal de courte durée. Mais ça changerait beaucoup de chose pour le PSG, qui peut perdre sa star française sans indemnité cet été après l'avoir recruté pour 180 millions d'euros en 2017.

Le Real serein

Alors bon signe pour le PSG ? Peut-être bien. Mais en Espagne où la presse annonçait il y a quelques jours encore que Mbappé allait signer avec le Real Madrid en février, il n'y a pas d'inquiétude. Le quotidien As révèle ainsi que les dirigeants du Real seraient tranquilles après cette information , convaincus que le buteur parisien va honorer son engagement vis-à-vis de la Maison Blanche.

L'autre quotidien madrilène Marca trace le même sillon . Dans un article où il se penche sur l'avenir d'Erling Haaland et de Mbappé que le Real rêve d'associer à tous les prix, Marca annonce que "rien n'a changé" pour le dossier du Français. "L'idylle" entre Mbappé et le Real serait toujours bien d'actualité. Et même si les échos laissent entendre que la tendance n'est plus aussi forte pour une signature du phénomène tricolore à Madrid, l'accord obtenu par les Merengue n'est pas remis en question. En clair, le Real est serein.

