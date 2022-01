Pendant que Kylian Mbappé se demande visiblement toujours ce qu'il va faire en fin de saison, Paul Pogba, son ami et coéquipier en équipe de France, est plus ou moins dans la même situation. Libre de tout contrat en juin prochain, le milieu de terrain, dont une prolongation semblait dans les tuyaux il y a encore quelques semaines, pourrait finalement décider de faire ses valises. Selon L'Equipe , la tendance d'un départ est actuellement la plus probable. Mais où ?

Le quotidien assure que trois clubs souhaiterait recruter la "Pioche" : le PSG, la Juventus Turin et le Real Madrid. "L'intérêt de Paris est réel", affirme même L'Equipe, expliquant que le joueur est tenté par une arrivée dans la capitale, contrairement à un possible retour dans le Piémont, pas vraiment sa priorité à l'heure actuelle. Le profil de Pogba séduit les dirigeants parisiens : "expérience, capacité à se fondre dans un groupe et son statut contractuel". Tout comme Donnarumma ou Wijnaldum, il pourrait ainsi débarquer libre de tout contrat dans la Ville Lumière.

"Je ne dirais pas qu'il ne vaut pas la peine d'être gardé. Mais les joueurs doivent vouloir jouer pour un grand club comme Manchester United. Si un joueur ne veut pas jouer à Manchester United à moyen ou long terme, je ne pense pas que cela ait du sens de le convaincre de changer d'avis", avait expliqué le manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, début décembre, confirmant plus ou moins le probable départ de son numéro 6 en fin de saison. De son côté, le Real Madrid semble focalisé sur le dossier Mbappé. Et la venue de Pogba "dépendrait de pas mal de paramètres", indique L'Equipe, comme le départ de Luka Modric. La voie est libre pour Paris ?

