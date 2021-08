Le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid se précise de plus en plus et prend même une tournure plus rapide que prévu. Jeudi soir, le quotidien Marca a annoncé que le transfert de l'international français était "imminent'. Proche du directeur général du Real Madrid, José Ángel Sánchez, le journaliste de Marca José Félix Diaz, a sorti l'information en premier peu avant 22h00.

Selon Marca, la signature de l'international français va se produire dans les prochaines heures. On évoque même une signature effective dès vendredi, ce qui empêcherait Mbappé de disputer son tout dernier match avec le PSG sur la pelouse du Stade de Reims, dimanche soir (21h00).

Ligue des champions PSG - City, alter-ego jusqu'au bout IL Y A 2 HEURES

Une somme de 170 millions, plus 10 en bonus

Le Real va conclure le transfert de Mbappé pour la somme de 170 millions, plus 10 en bonus, sauf retournement de situation. A un an de la fin du contrat de l'attaquant de 22 ans, c'est une somme énorme, et qui deviendra équivalent à celle que va débourser le PSG pour l'achat du champion du monde 2018 à l'AS Monaco, qui recevra lui son bonus de 35 millions d'euros.

Pour le Real Madrid, qui aurait pu récupérer le joueur gratuitement dès le 1er janvier 2022 prochain avec un accord pour une promesse de contrat, boucler l'opération maintenant était surtout une question de timing. Bloqué par la décision de l'ancien joueur de l'ASM de ne pas prolonger son contrat, le PSG a décidé de ne pas empêcher son départ et de négocier avec le club espagnol.

Marca n'a pas été le seul à confirmer la très bonne voie du transfert. La Cadena COPE et la Cadena SER ont également annoncé par leurs propres canaux que le transfert était en bonne voie. La SER a même évoqué que le club madrilène était "confiant" quant à la réussite de ce dossier.

Ligue 1 Transfert record, Real armé, nouveau Bernabeu : les chiffres clés du "plan Mbappé" HIER À 06:25