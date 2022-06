Luis Campos se rapproche de son Premier (gros) coup avec le PSG. Nommé "conseiller du football" du club de la capitale la semaine passée, le dirigeant portugais aurait décidé de sérieusement accélérer dans le dossier Gianluca Scamacca. Selon les informations de Sky Italia, les négociations se sont en effet intensifiées pour l'attaquant italien ces dernières heures. Au point qu'une offre de 35 millions d'euros + bonus aurait été transmise à Sassuolo.

Un prix de 50 millions d'euros

De son côté, le club neroverde, lui, aurait fixé le prix de son joueur aux alentours des 50 millions d'euros. "Ce transfert est plus que concret", précise même le journaliste Gianluca Di Marzio, spécialiste mercato de la chaîne transalpine. Alessandro Lucci, l'agent de Scamacca, serait également dans les discussions. L'objectif de toutes les parties est clair : trouver un accord pour finaliser ce dossier.

Courtisé par divers clubs italiens (AC Milan, Inter...) et anglais, l'international italien semble se rapprocher donc un peu plus de Paris. Il y retrouverait notamment Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma, ses coéquipiers en sélection.

