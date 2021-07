Mamadou Sakho est de retour en Ligue 1. Huit ans après son départ du PSG, le défenseur de 31 ans a signé, comme prévu, avec Montpellier. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Crystal Palace, il a signé un contrat de trois ans selon L'Equipe. Le MHSC précise qu'il portera le numéro 3 pour la saison 2021-2022.

Je suis très heureux

"Je suis très heureux de revenir en France avec un super projet tel que celui de Montpellier. On a beaucoup discuté avec les dirigeants, le projet est génial et m'a séduit avec beaucoup de jeunes et de bons joueurs", a expliqué de son côté le joueur pour justifier son choix. "Nous sommes heureus de l'avoir avec nous (...) Il nous apportera son expérience, son envie et du panache. J'espère qu'il fera partie de ces leaders qui pourront encadrer nos jeuns pour les faire progresser", a réagi de son côté Laurent Nicollin, le président de Montpellier.

En débarquant au MHSC, Sakho va devoir gérer la lourde succession du vétéran Vitorino Hilton. Après sa parenthèse anglaise (Liverpool, Crystal Palace), l'ancien défenseur parisien ne reivent certainement pas en Ligue 1 pour faire de la figuration. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment le genre de la maison.

