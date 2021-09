Au fil et des saisons et des années, Marquinhos s'est imposé comme l'un des patrons du PSG. Mais aussi comme l'un des joueurs les plus appréciés des supporters parisiens. Interrogé lors d'un entretien accordé à Europe 1 ce mardi, le défenseur brésilien, très certainement titulaire face à Manchester City ce mardi soir en Ligue des champions, a livré tout son bonheur d'évoluer à Paris.

"Je veux gagner le plus de titres possibles avec le PSG. C'est comme cela que je vais essayer de graver mon nom un peu plus dans l'histoire du club", a-t-il confié. Avant de revenir sur la possibilité de finir sa carrière au PSG. "Oui, ça me plairait, a répondu Marquinhos. Je ne pense pas à changer d'air. Je veux amener le Paris Saint-Germain au plus haut niveau possible. Ma famille aime bien la ville, comme moi. C'est une ville passionnée par le foot où il y a beaucoup de choses à faire."

Sous contrat jusqu'en 2024, Marquinhos est donc bien parti pour l'honorer. Et peut-être même le prolonger, lui qui a fêté ses 27 ans en mai dernier.

