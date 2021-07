Il est la cinquième recrue d'un mercato décidément bien rempli à l'Olympique de Marseille. Mattéo Guendouzi a signé en faveur du club phocéen ce mardi, pour un prêt d'un an avec option d'achat, estimée entre 10 et 11 millions d'euros selon les dernières informations. Pas dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal, l'international Espoir retrouve la Ligue 1, trois ans après l'avoir quittée.

22 ans et déjà un quatrième club professionnel

Ligue 1 Gourvennec succède à Galtier au LOSC IL Y A 18 HEURES

A 22 ans, Mattéo Guendouzi va donc connaître son quatrième club en carrière. Formé au FC Lorient, le jeune milieu de terrain a vite explosé et fait le grand saut vers la Premier League et Arsenal. Après des débuts très satisfaisants, le natif de Poissy a connu un gros coup d'arrêt, entre manque de performances et attitude mise en cause par son entraîneur. Mis à l'écart, Guendouzi a rebondi en prêt au Hertha Berlin la saison passée, où il a disputé 24 matches pour deux buts et une passe décisive. Capitaine des Espoirs, il a été appelé deux fois par Didier Deschamps, mais il n'a pas encore connu sa première sélection en équipe de France A.

Mattéo Guendouzi lors de France - Liechtenstein en qualification de l'Euro 2021 Espoirs le 8 octobre 2020 Crédit: Getty Images

Après Leonardo Balerdi, Gerson, Konrad de la Fuente et Cengiz Under, c'est donc une cinquième recrue qui rejoint les rangs olympiens, au cœur d'un mercato où la jeunesse est de mise. Prêté pour une saison, Guendouzi portera le numéro 6 et aura à cœur de remettre de l'ordre dans sa carrière et prouver qu'il a franchi un cap sur le terrain, comme en dehors. Pour l'OM, la période de transferts continue, notamment avec les dossiers Pau Lopez, Luan Peres et Pol Lirola qui seraient en bonne voie.

Ligue 1 Le PSG a repris l'entraînement, en attendant les recrues IL Y A 19 HEURES