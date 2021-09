L'OL a officialisé son dernier coup. Et quel coup ! Comme prévu, les Gones ont confirmé l'arrivée de Jérôme Boateng, libre de tout contrat depuis son départ du Bayern Munich. "Le champion du Monde 2014 et double vainqueur de la Ligue des Champions s’est engagé avec l’OL pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’au 30 juin 2023", a précisé l'OL dans son communiqué.

En quête d'un renfort de poids en défense, notamment avec un profil expérimenté pour remplacer Marcelo, mis à l'écart du groupe professionnel, les dirigeants pouvaient difficilement trouver une meilleure pioche. En dix saisons au Bayern, Boateng a remporté remportant deux Ligues des Champions, neuf titres de champion d’Allemagne et cinq coupes nationales. "A ce palmarès conséquent s’ajoutent également 2 Super Coupes de l’UEFA et 2 Mondial des clubs", ajoute le communiqué.

Un salaire à la baisse

Selon L'Equipe, le défenseur allemand a accepté de baisser drastiquement son salaire pour rejoindre l'OL, lui qui touchait un million d'euros brut par mois au sein du club bavarois. Cela devrait être moins de la moitié d'après le quotidien. Boateng, qui compte 76 sélections avec l’Allemagne, devrait également toucher une prime à la signature légèrement supérieure à un million d'euros. Son profil collait parfaitement aux critères recherchés.

"L’entraîneur lyonnais, qui avait dans un premier temps souhaité prendre le temps d’observer la totalité de son effectif, avait ciblé plusieurs profils de joueurs afin de renforcer l’effectif, privilégiant, à l’image des signatures récentes d’Emerson, double champion d’Europe en titre, de Xherdan Shaqiri et aujourd’hui de Jerome Boateng, double vainqueur de la Ligue des Champions, des joueurs très expérimentés et dotés d’un état d’esprit remarquable (...) Ce mercato aura ainsi permis à l’Olympique Lyonnais de constituer un groupe professionnel de qualité, composé en très grande majorité d’internationaux A ou espoirs, qui disputeront avec beaucoup d’ambitions l’Europa League et auront pour objectif une nouvelle qualification pour la Champions League pour la saison prochaine", conclut l'OL dans son communiqué, qui rappelle avoir vendu pour un total de 46,5 millions d'euros cet été.

