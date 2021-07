L'OM n'est visiblement pas rassasié. Pablo Longoria, son président, non plus. Après Guendouzi, Saliba, Under ou encore Pau Lopez, deux nouvelles recrues devraient rapidement débarquer au service de Jorge Sampaoli, qui avait réclamé du renfort et qui ne sera donc probablement pas déçu de ce mercato estival millésime 2021. Selon les informations de L'Equipe , Pol Lirola et Daniel Wass se rapprochent en effet de Marseille.