Bas les masques. Cette fois, le poker menteur est terminé. Dans moins de quarante-huit heures maintenant, le marché des transferts fermera officiellement ses portes. Il est l'heure, donc, de poser ses cartes sur la table pour voir qui raflera la mise, notamment dans le dossier Kylian Mbappé. D'un côté, le PSG, qui vacille mais espère toujours conserver son joueur. De l'autre, le Real Madrid, qui a soumis une deuxième offre de 180 millions d'euros pour le recruter. Et au milieu, le principal intéressé, désireux de rejoindre la capitale espagnole, mais qui continue, en attendant, de faire le bonheur de son club.

Pessimisme

Titularisé par Mauricio Pochettino dimanche soir face à Reims, Mbappé n'a rien laissé transparaître. Un match solide, un doublé et une victoire pour le PSG. Difficile de faire plus pour un joueur censé être en instance de départ. Mais si Paris est à la fête ce lundi, Madrid l'est un peu moins. Pis, dirigeants et supporters du Real n'auraient pas vraiment apprécié l'attitude du champion du monde. "Mbappé célèbre et fait douter le Real Madrid (...) L'effusion avec laquelle Mbappé a célébré le premier but contre le Stade de Reims a retenu l'attention des supporters madrilènes", peut-on notamment lire du côté de AS, plus vraiment optimiste sur sa possible venue d'ici à mardi.

Et le terrain dans tout ça… Mbappé au Real, ça donnerait quoi ?

"Il joue le match entier, et marque les deux buts pour la victoire de son équipe. Il célèbre avec effusion. Les interprétations se déchaînent...", écrit de son côté Marca, qui se demande à quoi joue Mbappé. "Aujourd'hui, le pessimisme n'est pas à cause du PSG, c'est à cause de l'attitude de Mbappé, et c'est nouveau", précise la Cadena Ser. En Espagne, on parle d'un utilmatum lancé par le Real au PSG, qui n'aurait toujours pas répondu à la deuxième offre du Real.

L'industrie du foot est remplie de rumeurs. Notre président et notre directeur sportif sont très clairs, il est ici. Je suis très heureux de l'avoir, c'est l'un des meilleurs. C'est un cadeau pour nous de l'avoir", a expliqué Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien, ", a expliqué Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien, après la victoire des siens dimanche soir

