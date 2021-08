Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et donc Nuno Mendes pour finir. Actif tout l'été, le Paris Saint-Germain avait encore de la ressource pour renforcer un poste ciblée de longue date, celui de latéral gauche. C'est donc le Portugais de 19 ans, auteur d'une énorme saison avec le Sporting, qui vient compléter les rangs d'un effectif cinq étoiles.

Présent dans la sélection portugaise qui a disputé l'Euro, Mendes jouissait d'une très belle côte sur le marché et selon RMC et L'Equipe, le prêt devrait être assorti d'une option d'achat entre 40 et 50 millions d'euros. Une belle somme pour un club parisien qui n'a pas beaucoup vendu cet été.

Ligue 1 Surprise de dernière minute au PSG : Nuno Mendes arrive, Sarabia s’en va IL Y A 6 HEURES

Plus d'infos à suivre...

Ligue 1 Sans vente, plus de recrue : L'OM pieds et poings liés avant la fin du marché IL Y A 6 HEURES