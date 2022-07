Luis Campos a du pain sur la planche. Au four et au moulin pour vendre les joueurs dont le club ne veut plus, le Portugais doit également boucler deux dossiers difficiles dans le sens des arrivées. Pour Milan Skriniar comme pour Renato Sanches, il doit composer avec des vendeurs exigeants, malgré la volonté des deux joueurs de rejoindre la capitale. A moins d’une semaine de la finale du Trophée des champions, le temps commence à compter. Le point sur les deux sujets sensibles du mercato parisien.

Renato Sanches, de l'impatience mais pas d'avancée

Tout le monde semble s'impatienter dans ce dossier. Ce dimanche, L'Équipe a rapporté que Luis Campos voulait conclure le transfert du joueur avant mercredi , soit la date de la reprise de l'entraînement au Camp des Loges après la tournée au Japon du club. Le milieu de terrain lillois manifeste lui depuis quelques jours son incompréhension sur la durée des négociations actuelles.

Messi et Neymar hilares à l'entraînement avec le PSG

Problème, le PSG n'arrive pas à se mettre d'accord avec le LOSC, et les discussions seraient au point mort. De quoi retarder l'arrivée d'un élément très apprécié par Christophe Galtier, voire même poser la question de sa faisabilité, car le joueur ne manque pas de prétendants. Et sa patience pourrait avoir des limites.

Renato Sanches lors de Lille - Clermont Crédit: Getty Images

Milan Skriniar, l'équation insoluble

Malgré les difficultés autour de Sanches, c'est bien ce dossier qui pourrait être le plus difficile à boucler. Car, toujours selon L'Équipe , l'Inter se montre inflexible dans ce dossier et veut ses 70 millions d'euros. Le PSG ne se résout pas à cette somme, d'autant qu'il ne reste qu'un an de contrat au défenseur slovaque chez les Nerazzurri.

La négociation est rendue plus difficile par des facteurs externes. En premier lieu, le fair-play financier, qui a fait son retour et contraint tant les Parisiens dans leur offre que l'Inter dans sa demande. Mais il ne faut pas négliger non plus l'impact des défenseurs intéristes. La Curva aurait récemment rencontré le président du club Giuseppe Marotta pour leur faire part de leur volonté de voir le joueur continuer. Ce-dernier leur aurait assuré que le joueur restera....

Milan Skriniar (Inter Milan) Crédit: Getty Images

Une promesse à relativiser car les choses changent vite dans le football. Il y a de cela quelques semaines, la venue de Skriniar et Sanches ne faisaient pas trop de doutes. Maintenant, ce n'est plus si sûr. Et le temps file.

