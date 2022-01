L'annonce peut surprendre. Par sa forme. Et son timing. Alors que l'Olympique de Marseille est en train de jouer son match contre Montpellier en Coupe de France, le club phocéen a officialisé une arrivée. Celle de Samuel Gigot. Le défenseur central fait l'objet d'un "transfert définitif immédiat", a annoncé le communiqué de l'OM. Cependant, le Français ne portera pas le maillot olympien ces prochaines semaines, puisqu'il va finir la saison sous forme de prêt avec le Spartak Moscou, où il évolue depuis 2018.

A 28 ans, Samuel Gigot va donc découvrir la L1 dans quelques mois. Passé par Arles-Avignon en L2 de 2013 à 2015, le natif d'Avignon a fait ensuite ses gammes en Belgique, du côté de La Gantoise et Courtrai. Avant de se faire repérer par le Spartak Moscou. En Russie depuis 2018, il a vu sa cote monter. Et plusieurs clubs se penchaient sur son cas ( Lille et Nice ont été cités par L'Equipe) alors que son contrat arrivait à échéance en juin prochain. Mais Pablo Longoria n'a pas voulu prendre le risque d'attendre jusque-là.

Alors que l'OM pourrait être interdit de recruter lors des deux prochaines périodes de transfert suite au litige avec Watford au sujet du transfert de Pape Gueye, le président olympien a plié l'affaire avec un transfert dès ce mois de janvier. En attendant, et après les arrivées de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, Marseille tient donc un nouveau défenseur central pour la saison prochaine, alors que Duje Caleta-Car est annoncé proche d'un départ, qu'Alvaro Gonzalez est poussé vers la sortie et que William Saliba n'est que prêté sur la Canebière. C'est ce qu'on appelle avoir un coup d'avance.

