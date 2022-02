Il a soufflé le chaud. Puis le froid. Arkadiusz Milik a commencé par s'illustrer par son talent dimanche soir. Marseille était bien parti pour concéder un nul à Metz au moment où l'attaquant polonais a fait son entrée en jeu pour le dernier quart d'heure de la rencontre. Quelques minutes plus tard, l'ancien Napolitain a fait chavirer le cœur des Marseillais. Un contrôle de la poitrine au cœur de la surface, un retourné acrobatique puissant dans le coin du but lorrain et le tour était joué. Milik venait d'offrir une victoire au combien cruciale au club phocéen.

Il l'a savouré. Mais pas totalement. Le Polonais aspirait à autre chose qu'un rôle de simple remplaçant à Saint-Symphorien. La semaine passée, il avait brillé de tout son éclat avec un triplé lors de la victoire de l'OM contre Angers (5-2) au Stade Vélodrome. Pourtant, Jorge Sampaoli ne lui a pas fait confiance au coup d'envoi de la rencontre à Metz. L'entraîneur marseillais a choisi d'aligner Bamba Dieng et Cédric Bakambu en attaque. Et de laisser son buteur polonais sur le banc. "Il y a des choses que je ne comprends pas, a réagi Milik au micro de Prime Vidéo. Mais je fais mon travail. C'est tout."

Un choix tactique

Une petite bombinette que Sampaoli a été invité à commenter quelques minutes plus tard. L'entraîneur marseillais n'a pas caché que Milik aurait pu débuter la rencontre. Mais le technicien argentin avait un autre plan de jeu en tête. "Il a marqué beaucoup de buts, a reconnu l'entraîneur marseillais sur Prime Vidéo. Mais ce match me demandait autre chose, je voulais des joueurs de profondeur, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre Bamba Dieng d'un côté et Cédric Bakambu de l'autre."

Un choix tactique qui a d'abord porté ses fruits. Marseille a globalement maîtrisé une première période qui l'a vu ouvrir la marque sur un but opportuniste de Bakambu. Mais l'OM s'est petit à petit laissé endormir après la pause. Metz en a profité pour égaliser, exploitant au passage une erreur de placement de la défense marseillaise. Et s'il n'a pas aligné Milik dès le coup d'envoi, Sampaoli a eu le nez creux en faisant entrer son buteur polonais sur la fin de la rencontre, quand son équipe avait besoin d'une présence qui lui faisait défaut dans la surface.

"Ce que Milik n'a pas compris, il faut le lui demander"

L'entraîneur olympien n'a pas goûté la sortie médiatique de son joueur pour autant. "Ce que Milik n'a pas compris, il faut le lui demander, a-t-il lancé en conférence de presse. La victoire est toujours bonne, très importante, surtout dans la société dans laquelle on vit. On est content d'avoir gagné, c'est toujours important de gagner. Je suis très content, les joueurs que je qualifierais d'importants, comme Milik, ont cette capacité de décider du match mais ce qui me préoccupe, c'est l'OM, pas le cas d'un joueur. Je suis content parce qu'il y a des gens à Marseille, qui sont contents qu'on ait gagné. Mais c'est un but exceptionnel, de très grande qualité."

Les déclarations de Milik ont ainsi trusté les conversations dans les travées de Saint-Symphorien. Une explication entre Sampaoli et son joueur n'est pas à exclure. Mais les coéquipiers du Polonais n'ont pas manqué de souligner son professionnalisme. "C'est le coach qui décide (qui débute les matches) mais quoi qu'il arrive, qu'il soit titulaire ou qu'il démarre sur le banc il a toujours la même envie, c'est un bosseur et une très bonne personne qui a toujours un bon comportement", a ainsi souligné le défenseur olympien William Saliba.

Un impact monumental

Mais plus que cette petite polémique, c'est surtout le geste décisif de Milik qui restera. Ce but, l'attaquant marseillais l'a lui aussi apprécié, même s'il aurait clairement préféré démarré la rencontre. Parce qu'il a offert la victoire à l'OM. Et parce qu'il est superbe. "Je ne marque pas à chaque fois mais je suis heureux de l'avoir fait aujourd'hui et d'avoir aidé mon équipe à gagner, a-t-il déclaré au micro de Prime Vidéo. Les trois points, c'était le plus important. Et je suis très content de ce but. C'est vraiment un très beau but."

C'est le quatrième pour Milik sur ses deux dernières sorties en championnat. Son triplé à Angers avait permis à l'OM de réagir après la défaite à Lyon en match à rejouer (1-0). Son chef-d'œuvre à Metz a remis Marseille sur la voie du succès après l'humiliation subie à Nice mercredi, en quart de finale de la Coupe de France (4-1). Le Polonais a un impact monumental sur les résultats de son équipe, désormais détaché à la deuxième place du classement, en ce mois de février. Qu'il soit titulaire ou remplaçant, c'est bien ça le plus important.

