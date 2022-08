Michel Rio, quelle a été votre première réaction lorsque vous avez vu le but de Kylian Mbappé après quelques secondes de jeu face à Lille (1-7) dimanche soir ?

"Je ne suis pas abonné pour regarder les matches du championnat de France. Je regarde plus les résumés. Alors que je regardais une série, mon téléphone portable a sonné une fois, deux fois, trois fois... Ma femme m'a dit : 'Kylian Mbappé a sûrement marqué et ça doit concerner ton record du but le plus rapide de l'histoire du championnat de France '. Ce matin, mon téléphone n'a fait que sonner. En regardant son but, j'ai décidé de chronométrer le mien pour la toute première fois. En fait, j'étais sous les huit secondes (7''72). Même en comparant les deux buts, je trouvais que visuellement, le mien était légèrement plus rapide. Après le lob magnifique de Kylian Mbappé, la balle ne va pas si vite. J'ai un ami qui travaille à l'En Avant Guingamp, il est spécialiste de la vidéo et je lui ai demandé de comparer. Il a mis les deux buts face-à-face : quand mon ballon va au fond, la balle de Kylian Mbappé est aux six mètres (8''06)."