Gaëtan Laborde est-il destiné à faire couler la Mosson sous la marée bretonne ? L’attaquant du Stade Rennais a toujours été performant contre ses anciens clubs. Et ça tombe bien, vendredi soir (21h) il retrouvera Montpellier et la pelouse sur laquelle il a pris de l’épaisseur pendant trois saisons, avant de changer de dimension lors de son départ en Bretagne, où il s’est mué en l’un des meilleurs attaquants de Ligue 1 cette saison.

À l’approche de la trentaine, l’âge de la maturité pour les attaquants dit-on souvent, Gaëtan Laborde performe comme jamais avec Rennes. Au point qu’Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur du MHSC, lui imagine un avenir en Bleu à quelques jours du match : “Quand on a un garçon qui marque comme ça, obligatoirement je pense que le sélectionneur se penche dessus. C’est raisonnable d’y penser”.

Statistiques, forme globale, destin contre ses exs, tout semble en place pour que l’ancien Montpelliérain aborde ce match de la meilleure des manières.

Tueur contre ses anciens clubs

Déjà 12 buts et 5 passes décisives en Ligue 1 cette saison, 5 buts et en Ligue Europa Conférence, Laborde est en avance sur les temps de passage de sa saison 2019/2020 avec Montpellier, la plus prolifique de sa carrière (16 buts en championnat, 5 en coupe). Une forme sur laquelle il peut surfer pour poursuivre son étonnante série statistique : il a toujours été décisif contre ses anciens clubs la saison suivant son transfert.

En 2016, alors qu’il appartient encore à Bordeaux, il enchaîne un prêt à Clermont, alors encore en Ligue 2, après une pige à Brest. Début mai, à Gabriel-Montpied, les Brestois ont le malheur de croiser la route de leur ancien coéquipier. Il leur claque un coup-franc depuis l’entrée de la surface pour ouvrir le score et mener les Clermontois vers la victoire (2-0). Laborde aime rester en bons termes avec ses exs, c’est le début d’une série.

On espère juste qu'il ne nous fera pas la misère

De retour à Bordeaux, il fait tomber Clermont en Coupe de France en janvier 2017 grâce à une passe décisive pour Malcom en toute fin de partie. En octobre 2018, après son transfert à Montpellier pour 3M€, il vient bousculer Costil dans les airs et punir son ancien club (2-0). 2019, une passe dé contre Bordeaux et doublé contre Brest en bonus… ça continue jusqu’à la razzia de 2022 : buteur contre Clermont, Brest et Bordeaux. Un but contre son club formateur qui l’a d’ailleurs sorti d’une disette d’un mois et demi entre décembre et janvier derniers.

En début de saison, avant la réception de Montpellier au Roazhon Park pour le match aller, Florian Mollet, le numéro 10 pailladin, avait été mis au parfum de la prophétie : “Il est dans la lignée de ce qu’il faisait ici (au MHSC), on est contents pour lui. On espère juste qu’il nous fera pas la misère”. Raté, tarif maison, une passe décisive pour Laborde.

Un danger permanent

Gaëtan Laborde marque beaucoup et surtout Gaëtan Laborde pèse sur les défenses. Parmi les meilleurs buteurs de Ligue 1 (joueurs à 10 buts ou plus), il est celui qui tire le plus (3,42 tirs/90 min) derrière Kylian Mbappé (4,19). Des frappes qu’il prend en position de renard des surfaces, puisque parmi les meilleurs snipers du championnat il est celui qui termine ses actions le plus proche du but. En moyenne à 12,3 mètres, soit très largement à l’intérieur de la surface de réparation. Pour comparaison, des finisseurs comme Wissam Ben Yedder Ludovic Ajorque pointent à 14,6 et 13,2 mètres.

Un style de jeu qui oblige un marquage permanent, voire à reculer sur le terrain pour le contrôler. Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais ne s’y trompait d’ailleurs pas en début de saison : “Le coach est entré dans un système avec l’arrivée de Gaëtan qui permet d’avoir une manière de jouer différente, un peu plus haute.”

Avec Terrier, un duo qui matche bien

Une marque de fabrique permise par la présence de Martin Terrier, souvent associé à ses côtés sur le front de l’attaque. L’ancien Lyonnais, souvent en position de deuxième attaquant, soulage Laborde grâce à ses efforts.

Si les deux sont dans le top 3 des attaquants qui pressent le plus parmi les meilleurs buteurs du championnat, Terrier en fait toujours un peu plus que Laborde dans les courses (19 pressings déclenchés par 90 minutes contre 16) et dans le jeu (41 ballons touchés par 90 min contre 33). "Il m’aide à me surpasser. Il m’entraîne dans les choses qu’il fait sur le terrain, dans le pressing, il a une âme de leader” a d’ailleurs déclaré l'intéressé à propos de Laborde en conférence de presse.

Seule ombre au tableau, trois matches de suspension avec sursis écopés en compagnie de 39 autres joueurs pros, pour non-respect de l’interdiction de paris sportifs pendant la saison 2019/2020. Un sujet vite évacué par Bruno Génésio : “C’est quelqu’un d’intelligent, c’est une bêtise qu’il ne refera plus je pense”. Le technicien breton préfère chanter ses louanges, comme après sa performance contre le PSG (2-0) : “On l’a fait venir en partie parce qu’il est buteur, il marque beaucoup en Ligue 1. Mais c’est aussi un état d’esprit de gagneur”. Mais tout ça, les Montpelliérains qui l’ont tant côtoyé le savent déjà.

