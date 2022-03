Les Niçois ont certainement appris la nouvelle avec un grand soulagement. Kylian Mbappé ne terrorisera pas la défense des Aiglons dans le choc face au PSG ce week-end. Suspendu pour une accumulation de cartons jaunes, l'attaquant parisien laissera son équipe se débrouiller sans lui pour défier le 3e de Ligue 1 à l'Allianz-Riviera. Paris sans Mbappé, c'est rare. Ce n'est arrivé que trois fois cette saison, toutes compétitions confondues, avec une victoire contre Lille (2-1), un nul à Lorient (1-1) et une défaite contre Lille (1-0) au Trophée des champions, où le Français était loin d'être le seul absent de marque au PSG.

Paris s'en est relativement bien sorti sans lui au regard des résultats. Mais cela ne s'était vraiment pas joué à grand-chose. Angel Di Maria avait inscrit le but vainqueur contre Lille à la 88e minute de jeu. Et Mauro Icardi avait offert un nul inespéré aux Parisiens, réduits à 10, dans le temps additionnel face aux Lorientais (1-1). Cela symbolise non seulement une saison où le PSG est régulièrement passé par des trous de souris pour sauver des situations compromises, mais aussi les peines rencontrées par le club de la capitale dès qu'il doit composer sans son buteur attitré.

Derrière lui, le désert ou presque

Buteur attitré, c'est même quasiment un euphémisme. Avec 24 réalisations toutes compétitions confondues cette saison, Mbappé est très loin devant tous ses coéquipiers au nombre de buts inscrits cette saison. Aucun autre joueur du PSG n'a atteint le cap des 10 buts marqués cette saison. Son premier poursuivant, Lionel Messi, est relégué à… 17 unités avec ses 7 buts, mais l'Argentin n'a trouvé les filets qu'à deux reprises en championnat. Derrière, il n'y a pas un seul Parisien à plus de cinq buts toutes compétitions confondues.

C'est un véritable gouffre qui sépare Mbappé du reste de son équipe au classement des buteurs du PSG. Paris ne manque pourtant pas de stars pour accompagner le Français en attaque. Mais à eux quatre, Messi (7 buts), Icardi (5 buts), Neymar (4 buts) et Di Maria (3 buts) ne totalisent que 19 buts cette saison toutes compétitions confondues. Soit cinq de moins que Mbappé à lui tout seul. En considérant que l'ancien Monégasque est aussi le meilleur passeur de son équipe avec 17 passes décisives toutes compétitions confondues, cela en dit assez long sur le vide qu'il va laisser à Nice.

Il "pèse" 22 points

Paris ne se baladerait probablement en tête du classement avec 15 points d'avance sur Marseille sans Mbappé. Par ses buts et ses passes décisives, il a eu un impact direct sur les résultats de dix rencontres du PSG sur les 26 journées de championnat disputées jusqu'ici cette saison. L'attaquant parisien a ainsi "rapporté" pas moins de 22 points à son équipe en Ligue 1, même s'il reste évidemment à la conclusion d'un travail collectif.

Troyes - PSG (1-2) : passe décisive / 2 points

: passe décisive / 2 points Reims - PSG (0-2) : doublé / 2 points

: doublé / 2 points PSG - Lyon (2-1) : passé décisive /2 points

: passé décisive /2 points PSG - Angers (2-1) : passe décisive et but de la victoire / 3 points

: passe décisive et but de la victoire / 3 points Bordeaux - PSG (2-3) : 1 but, 2 passes décisives /3 points

: 1 but, 2 passes décisives /3 points PSG - Nantes (3-1) : 1 but, 1 passe décisive /2 points

: 1 but, 1 passe décisive /2 points Lens - PSG (1-1) : passe décisive / 1 point

: passe décisive / 1 point PSG - Monaco (2-0) : doublé / 2 points

: doublé / 2 points PSG - Rennes (1-0) : but de la victoire / 2 points

: but de la victoire / 2 points PSG - Saint-Etienne (3-1) : 2 buts, 1 passe décisive / 3 points

Avec 22 points de moins, le PSG ne serait que 6e au classement du championnat. Cela ne signifie pas que Paris serait à cette place sans Mbappé. Les scénarios auraient été différents. D'autres individualités parisiennes auraient pu être décisives, à l'image de Di Maria contre Lille ou Icardi face à Lorient quand le Français était absent. Mais Mbappé n'en est pas moins directement impliqué sur 22 points pris par le PSG cette saison. C'est colossal.

Le "clutch player" par excellence

L'attaquant parisien a aussi cette faculté exceptionnelle à faire basculer les rencontres dans le money-time. C'était le cas contre Lyon (2-1) et Lens (1-1), avec des passes décisives respectivement pour Icardi et Wijnaldum dans le temps additionnel. Mais aussi contre Angers (2-1) et Rennes (1-0) avec des buts de la victoire inscrits respectivement à la 87e minute et dans le temps additionnel. Ou même plus récemment face au Real Madrid en Ligue des champions avec un exploit individuel à la 94e minute qui a fait le tour du monde (1-0). La définition même du "clutch player" qui sauve son équipe dans les situations les plus délicates.

La vide à combler en l'absence de Mbappé ne paraît que plus important. Le PSG ne manque pas d'arguments pour autant. Décevants jusqu'ici cette saison, Di Maria et Icardi n'en demeurent pas moins des options luxueuses pour remplacer le Français dans le trio d'attaque parisien avec Leo Messi et Neymar. Mais aucun des deux Argentins n'offre les mêmes garanties que l'attaquant tricolore. Paris sera bien en danger à Nice. Il le sera toujours dès lors qu'il sera privé de son homme providentiel.

