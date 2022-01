Hatem Ben Arfa rebondit une nouvelle fois en Ligue 1. Ce mercredi, via son compte Twitter officiel, Lille a officialisé l'arrivée de l'attaquant polyvalent international français (15 sélections, 2 buts), aujourd'hui âgé de 34 ans. Libre et sans club depuis huit mois, le Tricolore, formé du côté de Clairefontaine, s'est engagé pour une durée de six mois.

Un septième club de Ligue 1 pour Ben Arfa

Après l'Olympique Lyonnais (2002-2008), l'Olympique de Marseille (2008-2011), Nice (2015-2016), Paris (2016-2018), Rennes (2018-2019) et Bordeaux (2020-2021), le natif de Clamart, passé également par Newcastle, Hull City et le Real Valladolid, va donc découvrir son septième club dans l'élite du football français.

Sitôt arrivé, Ben Arfa va être présenté aux médias lors d'une conférence de presse, ce mercredi après-midi à partir de 15h, au Domaine de Luchin. Actuellement à la dixième place du classement du championnat, les Dogues, champions de France en titre, vont tenter de s'appuyer sur sa grande expérience (234 matches de Ligue 1, 42 buts, 25 passes décisives) afin de réaliser une bien meilleure seconde partie de saison 2021-2022.

