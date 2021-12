Il a dit ça mais il va encore y réfléchir", espérait il y a quelques jours Bruno Guimaraes. Le milieu de terrain brésilien de Lyon pourrait vivre une nouvelle désillusion dans les prochaines semaines. espérait il y a quelques jours Bruno Guimaraes. Le milieu de terrain brésilien de Lyon pourrait vivre une nouvelle désillusion dans les prochaines semaines. Selon L'Equipe , Juninho pourrait en effet quitter le club rhodanien dès le début de l'année 2022. Soit encore plus tôt que ce que Bruno Guimaraes pouvait déjà craindre depuis l'annonce surprise du directeur sportif sur ses envies de départ.

Sur RMC avant le choc entre l'OL et l'OM, Juninho avait en effet pris tout le monde de court en évoquant son avenir. "J'espère bien finir la saison. Et à la fin, normalement, c'est fini", a clamé le dirigeant revenu à l'Olympique lyonnais en juin 2019, après avoir été son maître à jouer entre 2001 et 2009, participant à la conquête des sept titres de champion de France. Et dire que cette sortie a jeté le trouble à l'OL est un doux euphémisme.

Juninho et Jean-Michel Aulas lors de la présentation de Tino Kadewere à l'OL Crédit: Getty Images

Pourquoi le conserver plus longtemps ?

Juni a surpris salariés, joueurs, staff et cadres de l'OL. Et après deux ans et demi en tant que directeur sportif, il apparaît désormais difficile à Lyon de préparer la saison prochaine avec un dirigeant sur le départ. Selon L'Equipe, cette sortie a d'ailleurs fait évoluer beaucoup de choses à l'Olympique Lyonnais.

Comme l'explique Vincent Duluc dans le quotidien sportif, celui qui faisait trembler tous les gardiens sur coup franc pourrait ainsi s'en aller dès le mois de janvier puisqu'il n'y a pas un intérêt majeur à le conserver s'il n'est pas impliqué dans les choix sportifs sur le moyen et long terme. En toute logique, le club lyonnais serait d'ailleurs en quête d'un nouveau directeur sportif. Alors que le mercato hivernal arrive et que l'OL est dans le dur avec une 12e place en L1, ce grand flou est en tout cas loin d'être idéal. Et ne doit pas rassurer grand monde sur les bords du Rhône.

(Avec AFP)

