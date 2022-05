L'action a fait jaser. Continue même de faire enrager plus d'un supporter de Marseille. Et de laisser pantois plus d'un observateur. On parle bien sûr de la main de Moussa Dembélé dans la surface de réparation alors que le score était toujours nul et vierge entre l'OM et l'OL. Un geste qu'Antony Gautier - l'arbitre de la rencontre - n'a pas souhaité sanctionner et qui a eu un impact clef dans ce choc entre Marseille et Lyon, largement remporté par les Gones au final (0-3). "Aujourd'hui je ne connais pas la règle de la main dans la surface. Quelqu'un doit l'expliquer", a résumé un Pablo Longoria agacé à l'issue de la rencontre au micro d'Amazon Prime.

C'est le sel de l'arbitrage

La main de Moussa Dembélé semble évidente quand on regarde les images. L'attaquant lyonnais stoppe le centre de Gerson en taclant. Et il le fait du haut du bras. "Les mains défensives sont sanctionnables dans deux cas de figure", nous explique Bruno Derrien, ancien arbitre international. "Le premier cas, ce sont les mains délibérées, ce qui ne concerne pas le geste de Dembélé. Il n'a pas de mouvement du bras vers le ballon. Le deuxième cas de figure, c'est là où le débat est ouvert. C'est sur le fait qu'une faute soit commise si un joueur augmente artificiellement la surface couverte par son corps alors que ce n'est pas justifié par le mouvement du corps du joueur pour cette situation spécifique".

L'action de Dembélé rentre dans ce cas-là. Mais comme le précise l'International board (l'IFAB), "tout contact entre le ballon et le bras ou la main ne constitue pas nécessairement une infraction". "Antony Gautier a peut-être considéré que l'élargissement n'était pas artificiel et que la position de bras était provoquée par un mouvement naturel lié à son tacle glissé, remarque Bruno Derrien. Ça relève de l'appréciation. Et c'est dit dans la règle qu'il faut que les arbitres usent de leur jugement. La loi 12 accorde en effet une grande part d'interprétation et de manœuvre aux arbitres. D'ailleurs, la loi incite à ne pas siffler systématiquement les mains mais pousse les arbitres à user de leur jugement. C'est à partir de ce constat, qu'Antony Gautier prend sa décision."

La sonorisation des arbitres ? "Ça permettrait de mieux comprendre certaines décisions"

La zone touchée par le ballon sur le bras de Moussa Dembélé a aussi pu pousser Antony Gautier à ne pas siffler. "Il y a une partie du bras qui n'est pas sanctionnable", note Bruno Derrien. "Dans le contexte des fautes de main, le bras commence en bas de l'aisselle", a en effet précisé dans ces modifications de 2020 l'IFAB, qui fournit aux arbitres un visuel pour identifier les zones sanctionnables. Mais c'est plus la notion d'interprétation qui pose souci. "C'est le sel de l'arbitrage. Arbitrer, c'est interpréter, répond Bruno Derrien. L'incompréhension des gens vient plus du fait qu'il n'y a pas d'homogénéité des décisions."

Alors comment faire pour éviter ces frustrations ? Pour Pablo Longoria, c'est une question de sonorisation des arbitres en Ligue 1. "Parce que ça donne plus de clarté", a lancé le boss marseillais dimanche. Tout le monde m’a expliqué qu’il n’y avait pas main au moment où tu es au sol mais qu’il y avait main dans le cas où tu agrandis la surface de ton corps. (…) Quelqu'un doit l'expliquer." La sonorisation des arbitres est "indispensable", a complété Jean-Michel Aulas, son homologue lyonnais. "On l’a évoqué à plusieurs reprises. On voit aussi qu’il y a d’autres choses mais il faut commencer par la sonorisation". Et Bruno Derrien trace le même sillon : "Ça permettrait de mieux comprendre certaines décisions. Le débat aura toujours lieu mais on aura l'explication de l'arbitre en direct. Et ça sera intéressant".

