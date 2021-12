L'Olympique de Marseille et l'équipementier allemand Puma ont annoncé vendredi dans un communiqué la poursuite de leur partenariat jusqu'en 2028, un accord qui devrait offrir au club une hausse de revenus substantielle. Signé en 2018, le contrat de partenariat entre Puma et l'OM courait initialement jusqu'en 2023 et était évalué à environ 15 millions d'euros par saison.

Aucun détail financier n'a été donné par les parties prenantes sur cette prolongation jusqu'en 2028. Contactés par l'AFP, l'OM et Puma n'ont pas souhaité faire de commentaires à ce sujet. Mais selon une source au fait des discussions, le nouveau contrat porterait sur un montant compris entre 25 et 30 millions d'euros par saison.

