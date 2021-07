L'Olympique Lyonnais est sur le point de recruter un nouveau gardien de but. C'est ce qu'affirme L'Equipe. Selon le quotidien sportif français, le portier international camerounais de l'Ajax Amsterdam André Onana (25 ans), en fin de contrat en juin 2022, est tombé d'accord avec l'OL. Quant à celui entre les deux clubs, il serait de plus en plus proche.

Un dossier qui dure depuis plusieurs semaines, sous la houlette du directeur du football du club rhodanien Vincent Ponsot, mais qui serait donc proche d'un dénouement, après avoir été accéléré ces dernières semaines. La venue d'Onana instaurerait une concurrence au poste de gardien de but avec l'international portugais Anthony Lopes (30 ans), l'actuel titulaire du poste. C'est le nouvel entraîneur local, Peter Bosz, qui aurait fait du recrutement de son ancien protégé, qu'il a lancé en 2016-2017, une priorité.

Onana, qui a refusé de renouveler son bail avec l'Ajax et qui ne rejouera pas avant novembre après avoir purgé sa suspension suite à un contrôle positif, devrait signer un contrat d'une durée de cinq ans. De leur côté, les parties n'attendent désormais plus que l'accord entre les deux formations, afin de régler ensuite les derniers détails. Pour laisser partir son portier, l'Ajax réclamait, au départ, 14 millions d'euros, avant de baisser ses exigences à 11 puis 8 millions d'euros. Quant à l'offre de l'OL, elle tournerait autour des 6 millions, sans compter les bonus.

