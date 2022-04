Pourquoi ils sont nommés

Yunis Abdelhamid (Reims) : le capitaine a montré l'exemple. De retour de suspension, le gaucher marocain a tenu la baraque défensivement et a offert la victoire à sa formation contre Lille (2-1) d'une magnifique frappe enroulée... du pied droit, dans le temps additionnel (90e+2).

Ludovic Ajorque (Strasbourg) : de retour dans le onze, l'attaquant réunionnais a pesé de tout son poids dans le succès alsacien contre Rennes (2-1). Auteur de son 12e but de la saison en Championnat de la tête, le Réunionnais a été décisif et inspiré dans le jeu, au sol comme dans les airs, où il a régné.

Gerson (Marseille) : un penalty obtenu, une "assist", voilà pour le volet décisif de son match face à Nantes (3-2). Au-delà de ça, l'international brésilien a dynamisé le jeu marseillais et brillé par séquences.

Kylian Mbappé (PSG) : le meilleur buteur du Championnat a encore frappé, et avec une classe certaine. Auteur d'un enchaînement de choix conclu par une frappe limpide du pied gauche, le Bondynois a ouvert le compteur parisien à Angers (victoire 0-3) et rappelé s'il en était besoin que le patron offensif des futurs champions de France, c'est lui.

Steve Mounié (Brest) : le SB29 a battu l'OL (2-1) et l'attaquant béninois n'est pas étranger à ce bon résultat. En plus d'avoir pris le dessus physiquement sur ses adversaires, il a su être décisif en obtenant un penalty qu'il s'est chargé de convertir en but.

Dimitri Payet (Marseille) : le maître à jouer phocéen a fait preuve de sang-froid en transformant deux penalties tout en rendant une belle copie. Inspiré techniquement, il s'est une nouvelle fois mué en maestro pour mener l'OM à la victoire contre Nantes (3-2).

David Pereira Da Costa (Lens) : en l'absence de Gaël Kakuta, le Portugais a parfaitement endossé le rôle de meneur de jeu. Souvent juste, il a également fait trembler les filets sur un joli raid solitaire pour lancer les Sang et Or vers la victoire contre Montpellier (2-0).

Sergio Ramos (PSG) : tout arrive, même un gros match du monument espagnol sous le maillot du Paris Saint-Germain. Titulaire, il a été le patron et leader d'une inhabituelle défense à trois à Angers (victoire 0-3). Ajoutez à cela un but de la tête sur corner et vous obtenez une prestation remarquable.

Martin Terrier (Rennes) : si les Rouge et Noir ont perdu à Strasbourg (2-1), l'attaquant passé par l'Olympique Lyonnais n'a rien à se reprocher. Auteur de son 20e but de l'exercice 2021-2022 en L1 d'un très bel enchaînement, il a souvent parfaitement négocié les situations qui se présentaient à lui.

Vanderson (Monaco) : le transfuge du Gremio Porto Alegre continue de tirer son épingle du jeu. Une nouvelle fois aligné au poste de milieu offensif droit, le Brésilien n'a cessé de faire des différences en plus d'être impliqué sur le but de la victoire de l'ASM contre Nice (1-0).

QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 33E JOURNÉE DE LIGUE 1 ? Yunis Abdelhamid (Reims) Ludovic Ajorque (Strasbourg) Gerson (Marseille) Kylian Mbappé (PSG) Steve Mounié (Brest) Dimitri Payet (Marseille) David Pereira Da Costa (Lens) Sergio Ramos (PSG) Martin Terrier (Rennes) Vanderson (Monaco)

Qui succèdera à Kylian Mbappé ? La saison dernière, vous avez élu l’attaquant parisien meilleur joueur de Ligue 1, et le champion du monde remet son titre en jeu. Avec toujours la même notation pour cet exercice 2021-2022 : l’intégralité des joueurs sélectionnés empoche des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e) à chaque journée de Championnat.

Le Top 10 du classement général :

1. Kylian Mbappé (PSG) 149 points

2. Wissam Ben Yedder (Monaco) 55 points

3. Dimitri Payet (OM) 51 points

4. Gaëtan Laborde (Montpellier puis Rennes) 47 points

5. Téji Savanier (Montpellier) 46 points

6. Amine Gouiri (Nice), Martin Terrier (Rennes) 43 points

8. Anthony Lopes (OL) 41 points

9. Benjamin Bourigeaud (Rennes) 40 points

10. Lucas Paqueta (OL), Neymar (PSG) 36 points

