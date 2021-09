Abondance de bien ne nuit pas toujours. Contraint de faire sans Lionel Messi ou Neymar , revenus trop tard de la trêve internationale et des qualifications pour la Coupe du monde 2011, Mauricio Pochettino va puiser dans la richesse de son effectif pour le match contre le surprenant promu Clermont ce samedi (17h00). Cette attaque remodelée (Di Maria aussi est absent) va laisser de la place et des opportunités de faire quelque peu tourner, à quelques jours des débuts parisiens en Ligue des champions. Subsistent toutefois deux incertitudes, les cas Kylian Mbappé et Mauro Icardi.

Les deux joueurs reviennent de blessure et vont se disputer une place de titulaire cet après-midi. Touché au mollet avec l'équipe de France, Mbappé pourrait être suffisamment remis pour débuter selon Le Parisien. L'attaquant l'a d'ailleurs signalé lui-même sur ses réseaux sociaux, il sera bien en mesure de jouer, "see you tomorrow" lançait-il dans un post publié sur Instagram vendredi. Si l'international tricolore, auteur de trois buts et deux passes décisives lors des quatre premières journées, venait à être trop juste, il pourrait être supplée par Icardi. L'Argentin quitte pour sa part l'infirmerie après une entorse de l'épaule subie à Brest le 20 août dernier, et tiendrait la corde à en croire L'Equipe.

Ligue 1 Pour Mbappé et le PSG, l'autre compte à rebours a commencé 01/09/2021 À 23:16

L'un comme l'autre devrait dans tous les cas accompagner Julian Draxler en pointe de l'attaque parisienne. Mauricio Pochettino devrait aligner un 4-4-2 en losange dans l'esprit de celui vu à Brest. Georginio Wijnaldum devrait évoluer comme meneur de jeu devant un trio Herrera – Danilo – Gueye.

Grands débuts pour Donnarumma ?

Si la défense devrait, elle être inchangée grâce notamment au retour anticipé de Marquinhos du rassemblement de la sélection brésilienne, la grande attraction de ce samedi pourrait être Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien devrait être titulaire pour la première fois depuis sa signature avec le club de la capitale. L'ancien portier de l'AC Milan profite de la présence de Keylor Navas en sélection pour s'imposer logiquement dans le onze de départ. L'opportunité aussi de marquer son territoire, alors que la situation entre les deux hommes n'a pas été tranchée par Mauricio Pochettino.

Navas-Donnarumma : Un poison pour le PSG, les gardiens et Pochettino

Côté clermontois, Pascal Gastien va notamment devoir composer sans son meilleur buteur Mohamed Bayo. "A la suite d’un mercato pesant autour de son avenir, le coup d’Etat vécu en Guinée au moment de sa sélection et les voyages à répétition, le meilleur buteur clermontois éprouve une fatigue physique et a été laissé au repos" a indiqué le promu.

Les compos probables

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kehrer, Ab. Diallo - Herrera, Danilo, Gueye - Wijnaldum - Draxler, Mbappé ou Icardi

Clermont : Desmas - Zedadka, Houtondji, Ogier, Nsimba - Iglesias, Gastien - Dossou, Berthomier, Allevinah - Hamel

Ligue 1 Un dernier pour la route : Nuno Mendes rejoint le PSG 31/08/2021 À 22:26