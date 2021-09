"Ce clochard, il ne me fait jamais la passe". Le tout à l'encontre de Neymar, auteur de la passe décisive sur le but de Julian Draxler. Captée par les caméras de Canal +, cette petite phrase fait depuis beaucoup parler, en France comme à l'étranger (notamment à Madrid, étrangement...). Ce lundi, C'est l'histoire d'une petite phrase aux grandes proportions. Inéluctablement, d'ailleurs. Samedi, lors du match face à Montpellier (2-0), Kylian Mbappé s'est fait remarquer une fois sur le banc en lâchant un cinglant :". Le tout à l'encontre de Neymar, auteur de la passe décisive sur le but de Julian Draxler. Captée par les caméras de Canal +, cette petite phrase fait depuis beaucoup parler, en France comme à l'étranger (notamment à Madrid, étrangement...). Ce lundi, L'Equipe revient sur cet épisode.

Benzema va-t-il remporter le Ballon d'Or ? "C'est un candidat crédible mais il ne peut pas gagner"

Mbappé se sentirait de plus en plus isolé

Ligue 1 Hommage, 91,67%, milieux prolifiques et défense poreuse : les tops et les flops de la 8e journée IL Y A 9 HEURES

Selon le quotidien, Mbappé et Neymar ont eu une explication dès dimanche soir. Les deux joueurs, qui se sont échangés en moyenne 16 passes par 90 minutes cette saison toutes compétitions confondues (le plus faible total depuis leur arrivée à Paris), n'ont pas "voulu laisser pourrir la situation" d'après L'Equipe. Ils auraient même été aperçus ensemble dimanche lors de la séance d'entraînement. On oublie tout, donc ?

distance nouvelle s'est installé entre eux", informe forte hispanisation du vestiaire" du PSG. Sur le terrain, Mbappé aurait également l'impression de ne pas être mis en valeur dans l'animation offensive de son équipe. Son histoire avec Paris semble avoir pris du plomb dans l'aile. Celle avec Neymar aussi. Très proches depuis qu'ils évoluent à Paris, le Français et le Brésilien ne seraient toutefois plus aussi fusionnels qu'avant. Une "", informe L'Equipe , expliquant que le "Ney" peine toujours à comprendre les envies de départ de son coéquipier. De son côté, l'ancien Monégasque se sentirait un peu plus isolé depuis la "" du PSG. Sur le terrain, Mbappé aurait également l'impression de ne pas être mis en valeur dans l'animation offensive de son équipe. Son histoire avec Paris semble avoir pris du plomb dans l'aile. Celle avec Neymar aussi.

Messi - Neymar - Mbappé : Une animation à parfaire, un onze à corriger

Ligue 1 "On est tombés sur une équipe qui en voulait plus que nous" : Premier coup de mou pour l'OM IL Y A 9 HEURES