Le Parc des Princes fera le plein pour la réception de Clermont ce samedi (17h). Mais les supporters parisiens vont sûrement devoir patienter pour voir le trio Kylian Mbappé-Lionel Messi-Neymar à l'oeuvre. D'après les informatoons de L'Equipe et RMC Sport, l'attaquant international français est incertain après avoir ressenti une douleur à un mollet lors de France - Bosnie-Herzégovine (1-1) mercredi dernier. Au lendemain du match éliminatoires pour le Mondial 2022, le Bondynois a quitté le rassemblement des Bleus, manquant ainsi le déplacement en Ukraine (1-1) et la réception de la Finlande, ce mardi.

L'ancien Monégasque doit poursuivre les soins avec le staff médical du PSG et une décision sera prise très prochainement concernant son éventuelle présence face au promu. Par ailleurs, Lionel Messi semble lui trop juste pour jouer son premier match sous ses nouvelles couleurs au Parc des Princes. Avec la sélection argentine, La Pulga, tout comme Angel Di Maria, affrontera la Bolivie dans la nuit de jeudi à vendredi, soit un peu plus de 24 heures avant la réception du troisième de Ligue 1.

Un casse-tête pour Pochettino

Une heure plus tard, le Brésil jouera contre le Pérou. Ainsi, Neymar devrait être incertain pour la cinquième journée de L1, au même titre que Marco Verratti, touché à un genou avec la sélection italienne et qui a regagné Paris dès ce lundi. Alors que Colin Dagba, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa et Sergio Ramos sont toujours en phase de reprise, Mauricio Pochettino devra se creuser la tête pour concocter son onze de départ face à Clermont. Peut-être moins quatre jours plus tard, où il devrait récupérer son trio offensif pour le déplacement à Bruges (1ere journée de la phase de groupes de Ligue des champions).

