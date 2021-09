Kylian Mbappé jouera-t-il samedi après-midi (17h) au Parc des Princes pour la réception de Clermont ? Le PSG se laisse encore quelques jours avant de trancher. Touché à un mollet lors de France - Bosnie-Herzégovine (1-1), mercredi dernier lors des éliminatoires du Mondial 2022, l'attaquant de 22 ans va poursuivre les soins, a annoncé mardi le club de la capitale dans un communiqué. "Il est en soins des suites d’une lésion bas grade du soléaire. Un nouveau point sera fait dans 48h après reprise de la course", a-t-il écrit.

Comme Kylian Mbappé, Marco Verratti est revenu blessé de la trêve internationale. "Victime d’un choc au dessus du genou gauche, il restera en soins dans les prochains jours. La situation sera réévaluée jeudi", précise l'actuel leader du championnat de France. Si Sergio Ramos, dont le retour est espéré pour le mois de septembre, "continue sa préparation physique", "Juan Bernat, gêné par un adducteur, s’est entraîné individuellement les cinq derniers jours et reprendra l’entraînement mercredi avec le groupe", poursuit le PSG.

Ligue 1 Transfert record et retombées XXL : Neymar aurait rapporté 400 millions au PSG dès la saison 2017-18 IL Y A 2 HEURES

Respectivement victimes d’une entorse à une cheville et d'une lésion à l'adducteur droit, Colin Dogba et Layvin Kurzawa reprendront avec le groupe professionnel au cours de la semaine. Alors qu'ils joueront avec l'Argentine et le Brésil dans la nuit de jeudi à vendredi, Lionel Messi et Neymar risquent d'être trop justes pour la réception du promu, actuellement troisième de Ligue 1.

Mbappé, Benzema, Griezmann : "Ca nous a déjà coûté un Euro…"

Ligue 1 Ronaldo déclare sa flamme à Mbappé : "Il me ressemble et a des caractéristiques similaires" IL Y A 5 HEURES