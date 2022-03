C'était légitime d'attendre une orgie de buts de Lionel Messi. D'imaginer l'homme aux 672 réalisations sous le maillot barcelonais empiler les pions au PSG. L'Argentin tarde encore à sortir son costume de buteur du placard. Le début de l'année 2022 n'a pas vraiment inversé la tendance de ses premiers mois dans la capitale. Il y a eu ce petit piqué face à Lille pour rappeler qu'il était encore un finisseur hors-pair. Son deuxième but en Ligue 1 seulement. Mais Messi est décisif autrement. Il l'a d'ailleurs été à chaque match de championnat depuis le début de la nouvelle année.

La série s'est poursuivie contre Saint-Etienne le week-end dernier. Messi n'a pas marqué. Mais il a été le dernier passeur sur les deux buts de Kylian Mbappé. Deux caviars qui portent sa marque. Une ouverture merveilleuse de timing pour prendre à revers toute la défense stéphanoise sur le premier. Un petit ballon glissé au bout d'un enchaînement de dribbles dont l'Argentin a le secret sur le deuxième. Messi en est désormais à cinq matches consécutifs de Ligue 1 avec au moins une passe décisive au compteur. Et pointe maintenant en tête du classement des passeurs du championnat, à égalité avec son coéquipier Kylian Mbappé (10 passes décisives chacun).

Vers une première ?

Que Messi s'illustre dans ce domaine n'est pas une nouveauté. L'Argentin avait compilé 303 passes décisives en 778 matches toutes compétitions confondues sous le maillot de Barcelone avant de débarquer à Paris. Cette qualité créative passait relativement au second plan tant il s'illustrait d'abord dans la finition au Barça. Sa dernière saison en Catalogne allait dans ce sens. Les 14 passes décisives se voyaient moins que les 38 buts inscrits en 47 matches sur l'exercice 2020-21. Comme les 7 petits buts marqués au PSG se voient encore davantage que ses 11 passes décisives. Question d'habitude.

La France trop sévère avec Messi ? "7 buts en une demi-saison, ce n'est pas acceptable"

Jamais Messi n'a bouclé une saison avec plus de passes décisives que de buts au compteur. Ce sera peut-être une première qui traduira à quel point le contexte n'est pas le même à Paris qu'à Barcelone pour la Pulga. Il était clairement la première option dans la finition au Barça. La saison passée, il était le deuxième joueur qui frappait le plus en Liga (5,6 tirs par match) derrière Karim Benzema. Et de loin celui qui tirait le plus au Barça, devant Antoine Griezmann (2 tirs par match). En L1, il est toujours le deuxième joueur à prendre le plus de tirs par match (3,6). Mais il frappe moins. Et surtout, c'est désormais un coéquipier qui figure devant lui au classement : Kylian Mbappé (4 tirs par match).

Le quarterback de Mbappé

La présence du Français à ses côtés change considérablement la donne pour Messi. L'Argentin n'est plus l'homme recherché pour conclure les actions comme au Barça. Mbappé tient ce rôle à Paris et la Pulga en a facilement fait sa première cible pour faire parler ses remarquables qualités de passeur. Comme un quarterback qui cherche son receveur fétiche dans une équipe de football américain. La connexion porte ses fruits. Messi en est ainsi à quatre passes décisives délivrées à Mbappé cette saison en Ligue 1. Aucun duo ne fait mieux dans le championnat de France à l'heure actuelle.

Mais le phénomène ne s'arrête pas au duo qu'il forme avec Mbappé. Messi est au PSG pour faire jouer les autres de manière générale. Il priorise la passe avant le tir. L'Argentin est notamment le joueur qui a réussi le plus de passes dans la surface adverse en Ligue 1 (59), alors qu'il n'a disputé que 16 matches sur les 26 premières journées. Par la passe, le dribble ou les fautes provoquées, il est aussi celui qui est à l'origine du plus grand nombre de tirs par match (7,18) dans le championnat de France selon le site fbref.com. Il ne porte pas l'estocade, mais il est bien celui qui plante les banderilles fatales.

Il a endossé le costume de Neymar

Messi a adapté son rôle en fonction du contexte. Pas seulement la présence de Mbappé pour remplir les tâches de finisseur. Aussi la nette baisse d'influence de Neymar. Le Brésilien traverse la saison la plus délicate de sa carrière et a manqué trois mois de compétition sur blessure. Au-delà de ses statistiques faméliques par rapport à ses standards (4 buts et 4 passes décisives en 17 matches toutes compétitions confondues), le Brésilien ne parvient pas à retrouver totalement cette justesse de passe qui lui permettait de faire la différence à l'approche de la zone de vérité. Paris a trouvé en Messi un joueur capable de prendre le relais dans ce domaine. Et de jouer ce rôle à la perfection.

Il ne lui manque finalement que les buts. Messi reste moins efficace dans ses tirs au PSG qu'à Barcelone. Il est aussi victime d'un manque criant de réussite avec sept montants touchés depuis le début de la saison, un record dans les cinq "grands" championnats. Cela explique en partie pourquoi son compteur buts tarde autant à décoller. Mais celui des passes décisives s'est envolé depuis le début de l'année. La preuve que l'Argentin a pris ses marques dans le collectif de Mauricio Pochettino. Pas dans le rôle de finisseur auquel il pouvait être attendu. Mais celui du serviteur lui va très bien aussi.

