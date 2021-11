Les relations entre le Paris Saint-Germain et les clubs espagnols, un long feuilleton. Il y a évidemment eu les histoires avec le Barça (Neymar bien sûr mais aussi Marquinhos ou Verratti et dernièrement Messi), il y a aussi un passif avec le Real Madrid. Selon toute vraisemblance, le club de Florentino Pérez devrait réussir le coup du siècle en attirant Kylian Mbappé gratuitement l'été prochain. Un revers qui passe mal à Paris qui a une idée pour rendre la monnaie de sa pièce au Real.

C'est le site espagnol ABC qui se fait le relais de cette information ce samedi matin : le PSG se serait immiscé dans les négociations de prolongation de contrat de Vinicius Jr au Real Madrid. Sous contrat jusqu'en 2024, le Brésilien est le chouchou de Pérez qui le cajole depuis son arrivée en Espagne en 2018 et qui a toujours refusé de le vendre ou de l'inclure dans un quelconque échange, notamment avec Mbappé. Sans cesse en progrès, "Vini" a inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives cette saison, ce qui en fait une vraie arme derrière Karim Benzema (10 buts, 7 passes).

Aussi à Madrid, on a ouvert des négociations salariales pour une prolongation jusqu'en 2027 avec à la clé un salaire pouvant grimper jusqu'à huit millions d'euros. Selon ABC, le PSG aurait de son côté transmis une offre de six ans et 17 millions par an à Vinicius. Suffisant pour le faire changer d'avis ? Pas sûr tant l'ailier de 21 ans se sent bien au Real Madrid.

"J'ai la chance d'être ici depuis trois ans et je veux être ici plus longtemps. Je veux avoir une belle carrière comme Cristiano Ronaldo, comme Sergio Ramos, comme Marcelo", a-t-il même déclaré pas plus tard que cette semaine dans un entretien à la Cadena SER. L'entreprise parisienne semble donc bien vaine d'autant plus que l'idée ne serait pas de convaincre le Real de vendre son joyau l'été prochain mais bien de le convaincre de ne pas prolonger pour l'attirer libre en… 2024. Un plan à long terme donc et un renvoi d'ascenseur après le dossier Mbappé. Ne dit-on pas que la vengeance est un plat qui se mange froid ?

