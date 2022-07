Où jouera Renato Sanches la saison prochaine ? Une chose est sûre : l'international portugais ne sera pas à Lille. Mais pour le reste, le doute plane. Et le président de Lille Olivier Létang l'a confirmé ce mercredi en conférence de presse. "Renato va partir, oui. Dans quel club ? Je ne sais pas... Il y a des discussions mais je ne dévoilerai pas la nature de ces discussions", a lancé l'ancien dirigeant du Stade Rennais ou du PSG avant de confirmer les deux clubs qui s'activent sur son cas : "Il a deux possibilités, deux très beaux clubs, avec Paris et Milan"

Regardez le Tour de France en direct sur Eurosport

Ad

Ligue 1 Clauss, Veretout, Tudor/Sampaoli : Longoria fait le point sur le mercato de l'OM HIER À 14:15

Ça, c'est un secret de Polichinelle. Depuis des semaines maintenant, Parisiens et Milanais s'activent sur le dossier Renato Sanches. Mais comme l'a encore glissé Olivier Létang, ça n'avance pas : "S'il est encore chez nous, c'est qu'on n'a pas trouvé d'accord avec aucun des deux clubs. Il faut encore un peu de patience", a confirmé le dirigeant nordiste alors que Renato Sanches n'a plus qu'un an de contrat dans le Nord.

Il a deux très belles possibilités, c’est toujours mieux quand c’est comme ça

Ce mercredi matin, L'Equipe a d'ailleurs révélé que le milieu de terrain portugais de 24 ans, débarqué au LOSC en provenance du Bayern Munich, commençait à s'agacer des ces lenteurs. Car Renato Sanches aurait déjà expliqué clairement à ses dirigeants son souhait d'aller à Paris, où l'arrivée en tant que conseiller sportif du Portugais Luis Campos, qui l'avait fait venir à Lille, a changé la donne.

Le souci, c'est que le PSG a proposé 10 millions d'euros à Lille, qui en veut 16 pour son champion d'Europe 2016. Le LOSC est en position de force : "Il a deux très belles possibilités, c’est toujours mieux quand c’est comme ça", a lancé Létang. Et si rien n'avance dans les deux prochains jours, Renato Sanches pourrait finalement se tourner vers la Lombardie.

Renato Sanches (LOSC) Crédit: Getty Images

Ligue 1 Le PSG a révélé son maillot extérieur en hommage au Parc des Princes HIER À 09:13