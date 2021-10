Il faudra encore patienter avant de voir Sergio Ramos faire ses débuts avec le Paris Saint-Germain. Sans grande surprise, le défenseur espagnol sera une nouvelle fois absent pour le déplacement des Parisiens à Rennes dimanche en championnat. Le club de la capitale indique dans son communiqué médical publié samedi que l'ancien joueur du Real Madrid, arrivé cet été au PSG, "poursuit sa préparation individuelle sur le terrain". C'est maintenant le cas depuis de longues semaines.

Mauricio Pochettino n'a pas vraiment apporté davantage d'informations au sujet de Ramos durant sa conférence de presse de veille de match ce samedi. "Non", a-t-il répondu quant à une éventuelle date de retour précise pour son défenseur. Tout en manifestant une pointe d'optimisme. "Il travaille, il y a une évolution quotidienne. On ne peut pas dire de jour précis mais il y a une évolution. On verra quand ce sera le moment. Il continue à travailler."

Kimpembe se sent "de mieux en mieux"

Une situation d'autant plus délicate qu'elle complique l'intégration de Ramos, contraint de travailler en marge du groupe. Même si cela ne semble pas inquiéter Pochettino outre mesure. "Les joueurs blessés n'ont pas toujours les mêmes horaires que les autres, a expliqué l'entraîneur du PSG. Il lui manque ce partage des entraînements collectifs et des matches qui ont cette expérience. Mais je n'ai aucun doute sur son intégration, il était capitaine au real et il a tout pour réussir." Pendant ce temps, Presnel Kimpembe continue d'enchaîner les matches dans la charnière parisienne.

L'international français est d'ailleurs le joueur le plus utilisé par Pochettino depuis le début de la saison avec 896 minutes de temps de jeu, comme Achraf Hakimi. Son état physique a parfois suscité quelques inquiétudes que Pochettino a tenu à balayer. "On a eu une discussion hier, il m'a dit qu'il se sentait de mieux en mieux et que plus il joue, mieux il va, a-t-il affirmé. Il est heureux de la situation. On a son ressenti, mais on a aussi toutes les données du staff médicale et performance pour prendre la meilleure décision." Une bonne nouvelle pour Paris. Car Kimpembe ne semble pas prêt de souffler compte tenu des doutes persistants sur la santé de Ramos.

