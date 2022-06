Et si ? Et si Bruno Genesio n'était pas sur le banc du Stade Rennais la saison prochaine ? Cela semble improbable tant le mariage entre l'ancien entraîneur de Lyon et le club breton filait sous les meilleurs auspices après cette nouvelle saison terminée par une qualification pour la Ligue Europa. Mais L'Equipe annonce ce vendredi qu'un doute plane dans l'esprit de Bruno Genesio . La raison ? Des sirènes sont venues se présenter ces derniers jours.

Celui qui a été élu meilleur entraîneur de l'année en L1 lors des trophées UNFP tant pour ses résultats que pour le jeu proposé par son équipe serait notamment sur les tablettes d'un club saoudien, qui lui aurait fait une proposition alléchante financièrement. Mais aussi – et peut-être surtout – sur celles d'un club qualifié pour la Ligue des champions, d'après le quotidien sportif. De quoi le faire s'interroger sur son histoire avec Rennes où il n'a plus qu'un an de contrat.

Bruno Genesio (Stade Rennais), lors d'un match d'Europa Conference League, le 25 novembre 2021 Crédit: Getty Images

Désireux de voir le Stade Rennais se donner encore les moyens de ses ambitions alors que de nombreux joueurs attisent aussi les convoitises après cet exercice, le technicien breton se laisserait donc le temps de la réflexion. Et laisse les discussions sur sa prolongation en suspens alors que le board rennais était confiant sur ce dossier et même si la "tendance" est qu'il reste en Bretagne selon L'Equipe.

