Marseille jouera son avenir samedi face à Strasbourg. Selon le résultat de cette rencontre de la 38e journée de L1, l'OM finira deuxième, troisième ou quatrième du championnat de France. Ligue des champions ou Ligue Europa en 2022-23 pour le club olympien ? L'avenir est encore flou, tout comme celui de son entraîneur Jorge Sampaoli, sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2023.

Ce jeudi, l'Argentin est resté évasif quant à une éventuelle prolongation de son contrat et a invité les dirigeants du club à être "sincères" sur les ambitions de l'OM en cas de qualification pour la Ligue des Champions. "Ça, je ne sais pas", a répondu le technicien à une question sur sa présence sur le banc marseillais la saison prochaine. "Je ne pense qu'à l'objectif qu'on peut atteindre pour savoir comment l'affronter", a-t-il précisé.

Est-ce qu'on veut la Ligue des Champions pour l'argent ou pour y être compétitif ?

Jorge Sampaoli a ensuite intensifié la pression. "Est-ce qu'on veut la Ligue des Champions pour l'argent ou pour y être compétitif ? C'est ce qu'il y a de plus important à savoir pour le président, le propriétaire et le coach : savoir pourquoi on se donne cet objectif, a-t-il déclaré. Il faut savoir s'il y a la possibilité de créer une équipe de Ligue des Champions. Parce que jouer la C1, c'est jouer contre de grandes équipes. Venir pour jouer quelques matches et ne pas vraiment faire partie de la compétition, ça me semble illogique."

L'Argentin réclame ainsi une grande exigence sur le recrutement. "Si on veut être compétitifs, on doit être prêts. Il y aura toujours 65.000 personnes au stade, mais l'équipe doit suivre. C'est au club d'être sincère, le projet se développera sur ces bases-là. L'OM est un club très médiatique et très populaire, mais les ressources doivent être à la hauteur", a-t-il.

