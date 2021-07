Après avoir cédé Mike Maignan, Boubakary Soumaré ou Adama Soumaoro, le LOSC pourra cependant compter sur José Fonte la saison prochaine. En fin de contrat depuis le 1er juillet, le défenseur portugais de 37 ans (ndlr : il en aura 38, le 22 décembre prochain) s'est engagé, ce vendredi, pour une saison supplémentaire avec le champion de France en titre. Le pilier de la défense lilloise depuis 2018 va donc enchaîner une quatrième saison dans le Nord.

"Une évidence" selon Létang

"Je suis très heureux de continuer cette aventure avec le LOSC. Je veux remercier le président pour sa confiance et j’ai une grosse pensée pour mes coéquipiers que je retrouverai à Lille dans quelques jours. Je n’oublie pas les supporters du LOSC qui me soutiennent et m’ont envoyé beaucoup de messages de sympathie", a indiqué le Portugais sur le site officiel des Dogues. Pour sa part, Olivier Létang a estimé que cette prolongation était "une évidence".

"Grand professionnel, leader doté d’une très grande expérience et homme de grandes valeurs, pilier du vestiaire, José a été un des acteurs importants des très bons résultats et du titre de champion de France. La prolongation du contrat de José démontre notre volonté de travailler dans la continuité et notre ambition de performer dans la durée", a précisé le président du LOSC.

