Rennes accélère sur le marché des transferts. Ce vendredi soir, le club breton a officialisé la signature de l'international ghanéen Kamaldeen Sulemana (19 ans) en provenance du FC Nordsjaelland (Danemark), pour les cinq prochaines saisons.

Auteur de 10 buts et 8 passes décisives dans le championnat danois la saison dernière, Kamaldeen Sulemana est le quatrième Ghanéen à passer par le Stade Rennais, après John Mensah, Asamoah Gyan et John Boye. Né à Techiman, au sud du Ghana, il a été formé à l'Académie "Right To Dream", partenaire du FC Nordsjaelland, et compte deux sélections avec l'équipe du Ghana.

