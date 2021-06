Achraf Hakimi à Paris, ce n'est plus qu'une question d'heures. Beppe Marotta, directeur sportif de l'Inter Milan, a acté mercredi le départ imminent (et attendu) de son latéral vers le PSG, dans une interview donnée à Sky Sports. D'après le dirigeant, la transaction est dans sa "phase finale", et sera conclue "dans les 24 prochaines heures".

"Nous sommes dans la phase finale de la transaction pour Achraf Hakimi au PSG, elle devrait être complétée dans les 24 prochaines heures, a expliqué Marotta. Quand ça sera terminé, nous pourrons respirer un peu. C'est un transfert douloureux pour nous, bien sûr."

Lautaro vers une prolongation ?

Le directeur sportif nerazzurro a d'ailleurs fait part de sa volonté de conserver tout le reste de l'effectif : "Nous ne voulons pas vendre d'autres joueurs, et nous voulons garder le staff qui nous a apporté tant de satisfaction. Nous allons confirmer tout le monde, à moins que quelqu'un ne demande à être vendu." Cette volonté s'applique notamment à Lautaro Martinez, convoité de longue date par le Barça et d'autres cadors européens : "Nous voulons garder Lautaro avec nous et nous avons démarré les négociations pour une prolongation."

