Lionel Messi dispute ce mercredi soir son premier match de C1 avec le PSG sur la pelouse de Bruges. Quelques minutes avant le coup d'envoi de la rencontre, Canal + a diffusé une interview de Leonardo, qui est revenu sur les coulisses de l'arrivée de l'Argentin dans le club de la capitale au début du mois d'août. "Je ne peux pas cacher qu'on a eu des contacts avant. Mais toujours après le mois de janvier, quand il était à six mois de la fin de son contrat. On n'a jamais contacté Messi avant janvier 2021", a d'abord indiqué le directeur sportif parisien.

Je pense que son idée était de rester à Barcelone

"Je pense que son idée (ndlr : première) était de rester à Barcelone... Honnêtement, c'était clair que son envie était d'y rester et peut-être d'y finir sa carrière, a-t-il ajouté. Puis l'histoire de Messi à Barcelone s'est finie, et on est arrivés. L'envie de venir qu'il a démontrée nous a beaucoup motivés pour le faire. Imaginer un joueur comme Messi avec le maillot du Paris Saint-Germain, c'est quelque chose d'énorme, de très beau."

S'il a estimé que le sextuple Ballon d'Or était "quelqu'un de très correct, de très sérieux et très concret", Leonardo est également revenu sur "la belle histoire" du numéro 10 que Neymar souhaitait laisser à son ex-coéquipier barcelonais, qui a finalement conservé le 30. "Messi a dit non : 'je ne veux pas prendre le numéro 10 de Neymar'. On a discuté des autres numéros, et il restait notamment le 28. A la fin, on a demandé à la Ligue de faire une exception car le numéro 30 est normalement réservé aux gardiens", a conclu le directeur sportif parisien.

