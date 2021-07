Javier Pastore. Voici un nom qui donne des frissons aux plus romantiques des supporters parisiens – et pas que – mais qui évoque aussi un immense gâchis. Parti du PSG à l'été 2018 pour rejoindre l'AS Rome, le milieu offensif ne s'y est pas relancé, ne disputant que 37 matches toutes compétitions confondues depuis, pour trois buts et trois passes décisives. Pas vraiment dans les plans de José Mourinho, nouvel entraîneur de la Louve, le joueur de 32 ans pourrait donc faire machine arrière, ou presque. Et retrouver la Ligue 1… du côté de l'AS Monaco.

Il a d'abord fallu sortir les pincettes, lorsque la Gazzetta dello Sport a indiqué que le club du Rocher avait pris la température dans ce dossier, sans pour autant faire d'offre. Mais quelques heures plus tard, ce vendredi, l'agent de l'intéressé a évoqué cette rumeur. Sans l'éteindre, loin de là. "Monaco ? C'est une possibilité. C'est un club qu'il apprécie", a assuré Marcelo Simonian au média romain LR24. De quoi donner plus de corps à une information qui incitait à la prudence. C'est toujours le cas, la parole d'un agent étant rarement une source fiable. Mais c'est un peu plus concret. Et d'autant plus intriguant.

