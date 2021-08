Les supporters de l'Olympique Lyonnais espèrent sans doute que le 31 août, ultime journée avant la clôture du mercato estival, sourira davantage à leur club que la précédente. Car, en ce lundi, les Gones sont allés de camouflet en camouflet sur le marché des transferts. Et le dernier renfort offensif tant attendu n'est toujours pas arrivé entre Rhône et Saône.

Désireux de renforcer leur ligne d'attaque - qui a déjà accueilli Xherdan Shaqiri il y a quelques jours -, les dirigeants de l'OL travaillaient, depuis quelque temps déjà, sur le recrutement de Sardar Azmoun. L'attaquant iranien était séduit à l'idée de rejoindre Lyon et le Zenit Saint-Pétersbourg n'était pas fermé à l'idée de vendre son protégé. À une condition, néanmoins : lui avoir trouvé un successeur au préalable. Or, les Zénitiens n'ont pas atteint cet objectif et c'est la raison pour laquelle ils bloqueraient toujours le joueur de 26 ans, d'après