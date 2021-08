L'OM est peut-être arrivé au bout de son ambitieuse stratégie estivale. Très dépensier pour lancer le mandat de son président Pablo Longoria et satisfaire son entraîneur Jorge Sampaoli, le club de la cité phocéenne pourrait ne pas pouvoir boucler son marché comme il l'aurait souhaité. La raison ? Ses comptes sont surveillés de près par la DNCG, gendarme du foot français, après de nombreuses saisons à très gros déficit. Et à quelques heures de la clôture du mercato, l'organisme aurait purement et simplement décidé de geler les offensives olympiennes, comme le rapporte RMC

Cet été, Marseille n'a pas hésité à sortir le chéquier pour recruter à tour de bras. Au total, pas moins de dix recrues ont débarqué dans la cité phocéenne. Certaines sous la forme d'un transfert définitif, d'autres en prêt avec option d'achat. A l'arrivée, la note est salée : plus de 51 millions d'euros ont été déboursés par le club olympien. Problème : l'OM n'a encaissé que 3,5 millions d'euros avec les départs définitifs de Maxime Lopez et Hiroki Sakai, allégeant également une partie de sa masse salariale avec ceux de Florian Thauvin ou Kevin Strootman.

Voilà pourquoi le club est désormais pieds et poings liés, alors que Jorge Sampaoli n'a cessé de rappeler qu'il jugeait son effectif insuffisamment fourni en quantité et en qualité. Pablo Longoria souhaiterait notamment dégoter une doublure à Arkadiusz Milik, blessé et toujours sur le flanc. Mais désormais, seules des ventes pourraient débloquer la situation. Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara sont toujours sur le marché. D'après RMC, le défenseur croate a décliné une proposition de Wolverhampton, prêt à débourser 15 millions d'euros pour se l'offrir. Ce qui ne fait vraiment pas les affaires de l'OM.

