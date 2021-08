C'est désormais officiel. L'attaquant international néerlandais, Myron Boadu (20 ans), a signé un contrat de cinq ans en faveur de Monaco. Très convoité par de nombreux clubs à travers l'Europe après une saison réussie avec l'AZ Alkmaar, Myron Boadu (1 sélection et 1 but avec les Pays-Bas A, ainsi que 12 sélections et 11 buts avec la sélection Espoirs) a participé à l'Euro U21 en mai dernier et a inscrit un doublé pour éliminer la France en quart de finale.

"Au vu de son niveau élevé de performance et de la trajectoire prise par sa jeune carrière, plusieurs options s'offraient à lui, a précisé Paul Mitchell, le directeur sportif du club monégasque. Nous sommes ravis qu'il ait privilégié l'environnement et le projet sur le long terme que nous sommes en train de bâtir pour poursuivre sa progression." Formé à Alkmaar, cet avant-centre très prometteur, natif d'Amsterdam, est professionnel depuis 2018 et a débuté en première division à l'âge de 17 ans. En 88 rencontres professionnelles avec son club, dont 21 en compétitions européennes, il compte 38 buts et 18 passes décisives (6 buts et 7 passes au niveau européen).

Je sais qu'ici, les jeunes joueurs comme moi ont tout ce qu'il faut pour progresser

"Je sais qu'ici, les jeunes joueurs comme moi ont tout ce qu'il faut pour progresser, a indiqué pour sa part le Néerlandais, sous contrat jusqu'en juin 2026. Mon but est de m'intégrer le plus rapidement possible et d'apporter mes qualités au collectif." Selon différentes sources proches du dossier, le montant du transfert est de 17 millions d'euros, dont le paiement s'effectuera sur cinq échéances. Après le Brésilien Jean Lucas et les Allemands Ismail Jakobs et Alexander Nübel (qui n'est que prêté), Boadu est la quatrième recrue monégasque de la saison.

