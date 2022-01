Elle était attendue. La voilà. Après l'arrivée de Cédric Bakambu, l'Olympique de Marseille a officialisé sa deuxième recrue du mercato hivernal : Sead Kolasinac. Le latéral gauche d'Arsenal, âgé de 28 ans, est parvenu à se libérer de ses six derniers mois de contrat avec les Gunners, ce qui a donc permis au club olympien de le recruter libre.

"L’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le club anglais, Arsenal FC, pour le défenseur central bosnien de 28 ans, Sead Kolašinac. Après le succès de sa visite médicale, Sead s’est engagé avec le club olympien jusqu’au 30 juin 2023. Après Cédric Bakambu, Sead Kolašinac est la deuxième recrue olympienne du mercato hivernal 2022", annoncé l'OM dans son communiqué.

Avec Arsenal, celui qui portera le numéro 23 a disputé 118 matchs et remporté plusieurs trophées (Community Shield en 2017 et 2020, Coupe d’Angleterre en 2020). Il était également retourné en prêt à Schalke 04 début 2021. Le voilà désormais à l'OM, où il sera officiellement présenté jeudi à 13h15 à la presse en compagnie de Pablo Longoria.. "Il mettra à disposition toute son énergie, sa puissance et son professionnalisme pour permettre au club d’atteindre ses objectifs", conclut le communiqué marseillais.

