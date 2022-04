Dans un entretien accordé à l'AFP jeudi, Philippe Clement a assuré avoir "tout le soutien du président", Dmitri Rybolovlev, avec lequel il s'est longuement entretenu récemment. "Le directeur sportif (Paul Mitchell), le vice-président (Oleg Petrov) avons parlé avec le président (Dmitri Rybolovlev)", a expliqué le technicien belge, dont l'équipe occupe la 6e place de la L1, avant son déplacement à Rennes (3e) vendredi pour le compte de la 32e journée.

Ad

Dmitri Rybolovlev souhaite de nouveau être plus impliqué

Ligue 1 Après Messi, Goat arrive sur la manche du PSG pour 50 millions IL Y A 5 HEURES

"J'ai parlé plus de quatre heures avec lui, a-t-il poursuivi. Nous avons expliqué plus en détails le projet. Il a dit que nous avions tout son soutien dans le projet actuel. Récemment, il (Rybolovlev) était moins présent en Principauté. Désormais, il souhaite de nouveau être plus impliqué. Nous avons évoqué les joueurs présents, les profils dont nous avons besoin pour la saison prochaine. Nous avons parlé longtemps. Il sera en contact plus direct avec nous."

Le 20 mars dernier, au matin de la victoire contre le PSG (3-0) en Ligue 1, L'Equipe avait annoncé le limogeage possible de l'entraîneur monégasque, mais également de Paul Mitchell et d'Oleg Petrov. "J'ai été surpris du timing, au matin d'un grand match, s'est remémoré Philippe Clement. On ne connaît jamais le futur quand on est entraîneur. C'est la vie. A ce moment-là, je n'ai pas pensé à moi, juste à la préparation du match. Pour ne pas déstabiliser les joueurs, j'ai appelé mes assistants et leur ai dit : 'On ne doit faire qu'une chose, ne pas parler de ça aux joueurs, rester concentrés sur le match pour gagner. Tout le reste, on verra plus tard'."

La réforme du FPF dit : "Ne partez pas en Super Ligue, on va vous laisser faire ce que vous voulez"

Depuis, Philippe Clement, comme sa direction, s'est donc longuement entretenu avec Dmitri Rybolovlev. "Il n'y a jamais d'assurance dans le football, a encore souligné le Belge. Et je ne lui en ai pas demandée. Si on perd tous les matches maintenant ? C'est comme ça... Mais ç'a été bien qu'il voie le travail accompli derrière les résultats."

Quant à savoir si cette discussion a rassuré l'entraîneur belge, il a répondu : "Pour moi, le plus important est de travailler de la meilleure des façons possibles, chaque jour. Être satisfait de ce que j'ai fait en me regardant dans le miroir le soir. Mais il est certain qu'avoir eu ce contact direct avec le président a été une bonne chose. Pour tout le monde."

Ligue 1 Dante et Haïdara suspendus deux matches, plusieurs tribunes fermées IL Y A 15 HEURES