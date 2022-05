Ce serait un détail. Un détail qui n'en est cependant pas un. Au point qu'il pourrait faire capoter le rêve du Real Madrid de faire venir cet été Kylian Mbappé au sein de la Maison Blanche, selon El Pais. Le quotidien généraliste, qui est une référence en Espagne, annonce en effet ce dimanche que l'attaquant parisien aurait été refroidi par un point de la dernière offre du Real Madrid : la gestion de ses droits d'images.

Ad

Alors que le Real Madrid aurait proposé une prime à la signature mirobolante (180 millions d'euros selon El Pais) et un salaire monstrueux (40 millions d'euros net !), le clan Mbappé, qui gère les intérêts de la star de Bondy, aurait été déçu par un autre point de l'offre des Merengue. Le Real Madrid proposerait en effet de reverser à l'ancien prodige de Monaco 50% des bénéfices liés à ses droits d'image. Ce qui serait excessif aux yeux de Mbappé et de ses conseillers.

Ligue 1 Messi finalement présent dans le groupe du PSG pour affronter Troyes IL Y A UNE HEURE

Le PSG a su en profiter

Ce n'est pourtant pas forcément une surprise. Cela fait des années maintenant que Florentino Perez, le président emblématique du Real, impose à ses joueurs ce genre de deal. Le club merengue demande à ses protégés la cession de 100% de leurs droits d'images avant de leur reverser 50% des bénéfices. C'est devenu une tradition au sein de la Maison Blanche. Mais conscient de son pouvoir d'attraction et des enjeux liés à son image, Kylian Mbappé ne compte pas se plier à cette règle.

Chaque partie a pourtant ses arguments. Pour justifier ce pourcentage de 50%, le Real aurait ainsi expliqué que l'arrivée du crack de Bondy au Real va faire bondir les recettes liées à son image, selon El Pais. On parle en effet de l'un des clubs les plus riches du monde avec plus de 640 millions de chiffres d'affaires. Mais Delphine Vertheyden, l'avocat de Mbappé, soulignerait de son côté que le champion du monde n'a pas attendu les Merengue pour devenir un phénomène marketing qui fait tourner la tête à de nombreuses marques.

En attendant, tout cet imbroglio ferait en tout cas le bonheur du PSG, qui a su s'insérer dans la brèche. Cette semaine, Le Parisien a d'ailleurs évoqué que le club champion de France aurait trouvé "un accord de principe" pour prolonger le contrat de l'attaquant. Avec un salaire net "stratosphérique" de 50 millions d'euros par saison, assorti d'une "prime de fidélité" de 100 millions d'euros net et d'un contrat de deux ans plus une année supplémentaire. Et cette fois, les droits d'images ne généraient aucune frustration…

Ligue 1 "Il ne faut pas être dans le calcul" : les Girondins au pied du mur IL Y A 13 HEURES