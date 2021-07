A 43 ans, Vitorino Hilton met fin à sa longue et belle carrière. Le défenseur brésilien a pris cette décision après que Montpellier ait décidé de ne pas prolonger son contrat. "Ce fut 24 ans de grand dévouement et d'amour pour ce sport qui nous a donné beaucoup de bonnes choses, a écrit le Brésilien sur Instagram, avant de remercier tous les clubs où il a évolué : Chapecoense où tout a commencé, Parana Clube, Servette FC, SB Bastia, RC Lens, OM et surtout MHSC".

Vitorino Hilton a en effet joué pendant dix ans à Montpellier, où il a été champion de France en 2012, comme il l'avait été deux ans plus tôt avec l'OM. Le défenseur central a joué 512 matches de Ligue 1, un record pour un joueur étranger. Depuis longtemps, le Brésilien était devenu l'une des figures emblématiques du championnat. "La décision n'est pas facile, mais il est temps d'écrire une nouvelle page dans le livre de ma vie. Ça fait encore mal au coeur de savoir que je n'irai plus sur un terrain en tant que joueur professionnel", a également écrit Hilton.

Vers une nouvelle mission au MHSC ?

Dans un communiqué publié début juin, quand Vitorino Hilton n'avait pas encore officialisé sa fin de carrière, le Montpellier Hérault Sport Club expliquait lui avoir proposé de "continuer l'histoire au sein du club dans une nouvelle mission".

