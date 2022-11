Pourquoi ils sont nommés

Youcef Belaïli (Ajaccio) : avec un doublé sur penalty, une passe décisive et de nombreuses actions de choix, l'Algérien a régalé pour porter l'ACA à la victoire contre Strasbourg (4-2).

BenoÎt Costil (Auxerre) : deux très grosses parades dans les ultimes minutes ont permis à l'AJA de tenir le point face à Troyes (1-1).

Samuel Gigot (Marseille) : titularisé par Igor Tudor, l'ancien pensionnaire du Spartak Moscou a rendu à son entraîneur la confiance placée en lui en signant une bonne prestation défensive en plus de faire trembler les filets de la tête pour offrir la victoire à l'OM dans l'Olympico contre l'OL (1-0).

Aleksandr Golovin (Monaco) : l'international russe a fait mal à Toulouse, face à qui il a ouvert le score d'une superbe frappe enroulée en lucarne. Un très joli but qui symbolise la belle partition du milieu offensif du côté du Stadium, où l'ASM s'est imposée 0-2.

Bingourou Kamara (Montpellier) : un penalty stoppé, une tête à bout portant repoussée et un rôle majeur dans le point pris par les Pailladins à Clermont (1-1).

Steve Mandanda (Rennes) : s'il n'est pas exempt de tout reproche sur l'ouverture du score lilloise signée José Fonte, il a ensuite multiplier les interventions de choix pour permettre aux Rouge et Noir d'accrocher un nul heureux contre le LOSC (1-1).

Azor Matusiwa (Reims) : au four et au moulin dans l'entrejeu, il a aussi bien récupéré qu'utilisé le ballon et s'est montré très précieux lors de la victoire du club champenois contre Nantes (1-0).

Neymar (PSG) : la star brésilienne est en pleine forme depuis le début de la saison et la victoire parisienne au Moustoir (1-2) l'a rappelée : buteur et passeur décisif, il s'est montré à son avantage, encore une fois.

David Pereira Da Costa (Lens) : en bon meneur de jeu qu'il est, il a su imprimer son tempo et tiré son épingle du jeu grâce à sa qualité technique, de déplacement et ses transmissions précises lors de la victoire des Sang et Or à Angers (1-2).

Jean-Clair Todibo (Nice) : impérial dans les duels, précis à la relance, il a été d'une sérénité à toute épreuve lors de la victoire du Gym contre Brest (1-0).

Qui succèdera à Kylian Mbappé ? La saison dernière, vous avez élu l’attaquant parisien meilleur joueur de Ligue 1, et le champion du monde remet son titre en jeu. Avec toujours la même notation pour cet exercice 2022-2023 : l’intégralité des joueurs sélectionnés empoche des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e) et celui qui en comptera le plus grand nombre au printemps sera désigné MVP du Championnat.

