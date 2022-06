J'ai envie de continuer, j'ai toujours cette flamme, c'est ma passion, le foot", a reconnu l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France à On va revoir Zinédine Zidane sur un banc. Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zizou n'a pas encore dit adieu au costume d'entraîneur. S'il se laisse du temps pour faire le bon choix, il a réaffirmé ce dimanche son désir de s'assoir à nouveau sur un banc. "", a reconnu l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France à Téléfoot , dimanche après avoir évoqué son coup de tête sur Marco Materazzi, lors de la finale du Mondial 2006 à Berlin face à l’Italie

A partir de là, une question s'impose forcément : où va-t-il rebondir ? Et là, le doute plane. S'il a glissé qu'il ne "rêve de rien" ("J'ai beaucoup rêvé, j'ai eu beaucoup de choses", a-t-il ajouté), le champion du monde 1998 n'a pas précisé où il envisageait de s'installer dans le futur. Ces derniers temps, deux pistes sont pourtant évoquées : l'équipe de France et le PSG. Et pour cette dernière option, cela semble aujourd'hui réglée : il n'ira pas chez les champions de France.

Non au PSG pour cet été, mais pour l'avenir ?

Selon RMC, Zinédine Zidane ne sera finalement pas celui qui remplacera Mauricio Pochettino . Si les dirigeants qatariens du PSG se sont activés pour tenter de le convaincre, la radio explique que l'ancien boss du Real Madrid, où il a notamment remporté trois Ligues des champions consécutives (2016, 2017, 2018), a décliné la proposition parisienne pour cet été. Il n'aurait cependant pas fermé totalement la porte pour le futur. Mais cette année, Zidane a bien une envie en tête : l'équipe de France. Et il ne voudrait pas laisser sa chance s'il se présente.

Tout dépendra alors du parcours des Bleus au Qatar. L'avenir de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France qu'il dirige depuis 2014, doit en effet se décider après la Coupe du monde (21 novembre-18 décembre). Et Zidane est forcément le premier évoqué pour succéder à son ancien coéquipier. "Je suis à 50 ans, épanoui, je suis heureux, c'est le plus important", a glissé "Zizou". En attendant les Bleus.

